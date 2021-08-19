Випалена Земля. Вчені розповіли, від якої долі Монреальський протокол врятував планету

Якби не заборона на викид хлорфторвуглеводнів, людство дуже скоро дізналося б, що таке планета-пустеля.

Вчені у новому дослідженні припускають, що, якби наприкінці 1980-х років не заборонили викид хімікатів, що руйнують озоновий шар, нас би чекали катастрофічні події до 2040-х років. Згідно з новими даними, тривале зростання вмісту хлорфторвуглеводнів (ХФВ) привів би до руйнування озонового шару в усьому світі, що призвело б до збільшення шкідливого ультрафіолетового випромінювання, що потрапляє на Землю, повідомляє Sciencealert

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Вчені вважають, що без всесвітньої угоди про заборону цих хімікатів, відомої як Монреальський протокол, до 2100 року тропіки втратили б 60 відсотків свого озонового покриття.

Цілком ймовірно, такий масовий вплив нефільтрованої радіації призвів би до різкого уповільнення росту рослин і знизив би їх здатність до фотосинтезу у багатьох частинах світу.

Збільшення кількості CO2 на 50%

За оцінками вчених, до 2100 року руйнування озонового шару через ХФВ у підсумку, зупинило б поглинання 580 мільярдів тонн вуглекислого газу лісами, ґрунтами та іншою рослинністю, що підвищило б його концентрацію в атмосфері на 40-50%.

Самі по собі ХФВ є парниковими газами, і, якби їх тоді не заборонили, вчені пророкують, що вони сприяли б додатковому глобальному потеплінню на 2,5°C до 2100 року.

Вчені кажуть, що ще є шанс зупинити найгірші наслідки зміни клімату. І якби не Монреальський протокол, зовсім скоро людство б стало свідком випаленої Землі.

"Світ, в якому викид цих хімікатів триває, мав би зруйнований озоновий шар, що стало б справжньою катастрофою як для рослинності, так і для людини", — говорить Пол Янг з Ланкастерського університету. "Підвищене УФ-випромінювання значно обмежило б здатність рослин вбирати вуглець з атмосфери, що означає більш високі рівні CO2 і сильніше глобальне потепління".

Рано радієте

За словами вчених, не варто радіти, що ми уникли катастрофи. Ще потрібно виконати багато роботи, щоб зменшити викиди викопного палива, а також продовжувати роботу з контролю можливих викидів ХФВ.

Хоча результати недавнього дослідження говорять про успіх Монреальського протоколу, вчені стверджують, що якщо угода одного разу буде порушена, це може у підсумку знищити наші шанси пом'якшити кліматичну кризу.

Китайська таємниця

Кілька років тому вчені виявили загадкове джерело ХФВ, кількість яких, здавалося, зростає. Було висунуто припущення, що викиди цих хімікатів відбуваються у високорозвиненій промисловій зоні Китаю, де хімікат виробляли або незаконно, або випадково.

Проте, наявність цих викидів в атмосферу викликало тривожні побоювання, що Монреальський протокол може бути порушений, говорять вчені.