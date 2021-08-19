Тайна скрипки Страдивари. Ученые нашли ответ, почему инструменты имеют уникальное звучание

В новом исследовании говорится, что у мастеров был особый метод, который делал их скрипки совершенными.

За 200 лет исследований, ученые не пришли к единому мнению, что делает скрипки, созданные Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери и другими мастерами из Италии 18-го века, такими уникальными. Среди возможных объяснений были и качество древесины, и секретные составы лака для покрытия дерева. Но сейчас ученые пришли к выводу, что производители обрабатывали свои инструменты смесями минералов, некоторые из которых были обнаружены впервые, сообщает Forbes

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Антонио Страдивари (1644–1737) за свою жизнь создал около 1200 скрипок. Сегодня осталось около 600 скрипок Страдивари, каждая из которых может стоить 10 миллионов долларов.

Исследование следов химикатов, сохранившихся в древесине скрипок, подтвердило, что производители инструментов обрабатывали их смесями минералов, и некоторые из них были идентифицированы впервые.

[ + – ] Итальянский скрипач Фабио Бьонди играет на скрипке Стардивари.

"Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что мастера подвергали сильной химической обработке древесину своих скрипок, и это стало причиной великолепного звучания скрипок Страдивари и Гварнери", — говорит Джозеф Нагивари из Техасского университета A&M.

По словам Нагивари, Страдивари и другие создатели скрипок использовали для обработки древесины своих инструментов смесь химикатов, полученных из минералов, чтобы предотвратить повреждение поедающими древесину организмами. При этом они случайно улучшили звучание готовых инструментов.

[ + – ] Скрипка Cтрадивари Фото: wikipedia

Ученые обнаружили химические следы тетрабората натрия и сульфатов металлов в древесине, которая использовалась для изготовления скрипок между 1660 и 1750 годами. Тетраборат натрия встречается в эвапоритовых отложениях, образовавшихся в результате многократного испарения сезонных озер. Тетраборат натрия до сих пор используется в различных средствах для стирки и чистки, а в прошлом использовался также как инсектицид и фунгицид, убивающий вредителей. Сульфаты меди и цинка, вероятно, служили той же цели. В смесь добавляли квасцы, минерал эвапорита, содержащий серу, алюминий, калий и натрий, для образования слабокислой среды в древесине, предотвращающей рост плесени. Галит или каменная соль, добавляли для контроля влажности, чтобы сохранить древесину слишком сухой для микробов и грибков и в то же время предотвратить деформацию инструмента, вызванную колебаниями влажности.

"Присутствие этих химикатов указывает на сотрудничество между создателями скрипок и фармацевтами того времени. И Страдивари, и Гварнери хотели обработать свои скрипки, чтобы микроорганизмы не разъедали древесину", — говорит Нагивари.

"Это новое исследование показывает, что и Страдивари, и Гварнери использовали свой собственный метод обработки древесины. Они могли прийти к выводу, что специальные соли, которые они использовали для пропитки древесины, также придавали ей некоторые полезные механические свойства и акустические преимущества. Эти методы держались в секрете. В то время не было патентов. При визуальном осмотре готового продукта невозможно было догадаться, какими химическими веществами обработали скрипку".

Ученый говорит, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как химические вещества, которыми обработали древесину, обеспечивают безупречное качество звука.