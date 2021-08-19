Получены самые четкие снимки галактик, чей свет преодолел более 11 млрд лет (фото)
Новые фотографии не только красивые, но и дают возможность детально увидеть внутреннюю структуру космических объектов.
Астрономам с помощью сети телескопов удалось получить одни из самых подробных изображений далеких галактик и это дает возможность ученым по-новому взглянуть на их внутренне устройство, сообщает Sciencealert
Крупнейшая сеть низкочастотных радиотелескопов Low Frequency Array (LOFAR) может объединять данные, полученные с примерно 70 000 антенн, которые методом радиоитерферометрии проводят наиболее чувствительные радионаблюдения.
Новые исследования астрономов были посвящены струям релятивистских частиц, выбрасываемых в межгалактическое пространство сверхмассивными черными дырами.
Их невозможно увидеть в оптическом диапазоне, но их могут заметить радиотелескопы , а это означает, что радиоизображения могут подсказать каким образом эти радиоструи создаются и распространяются, говорят ученые.
Как только любое вещество преодолевает точку невозврата или горизонт событий, оно не может избежать притяжения черной дыры. Вещество попадает в акреционный диск, который вращается вокруг черной дыры и стекает в нее, как вода в водоотводе.
Но небольшое количество вещества каким-то образом направляется за пределы горизонта событий к полюсам, где потом выпускается с огромной скоростью. Ученые полагают, что силовые линии магнитного поля вокруг черной дыры действуют как синхротрон, ускоряя эти частицы, создавая релятивистские скорости.
Однако ученым еще многое неизвестно об этом процессе и новые данные LOFAR помогают собрать паззл воедино.
"Эти изображения с высоким разрешением позволяют нам увидеть, что на самом деле происходит, когда сверхмассивные черные дыры запускают радиоструи", — говорит Нил Джексон из Манчестерского университета.
Среди полученных изображений, есть фотография галактики 3C 293, с огромными необычными радиочастями, свидетельствующими о прерывистом выбросе радиоструй.
Также ученые проанализировали свет от галактики, который летел к нам более 11 миллиардов лет. Обычно такие галактики довольно сложно детально наблюдать на низких частотах. Еще ученые исследовали кольцевые структуры в радиочастях радиогалактики Геркулес А. Они пришли к выводу, что такие структуры появились из-за результатом периодического усиления и ослабления струй.
По словам ученых новые данные дают возможность лучше понять процессы которые создают и формируют радиоструи, но собранная информация имеет гораздо большее значение, ведь это новый этап в радиоастрономии.