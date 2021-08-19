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Получены самые четкие снимки галактик, чей свет преодолел более 11 млрд лет (фото)

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Радиогалактика
Фото: ScienceAlert

Новые фотографии не только красивые, но и дают возможность детально увидеть внутреннюю структуру космических объектов.

Астрономам с помощью сети телескопов удалось получить одни из самых подробных изображений далеких галактик и это дает возможность ученым по-новому взглянуть на их внутренне устройство, сообщает Sciencealert

Крупнейшая сеть низкочастотных радиотелескопов Low Frequency Array (LOFAR) может объединять данные, полученные с примерно 70 000 антенн, которые методом радиоитерферометрии проводят наиболее чувствительные радионаблюдения.

Новые исследования астрономов были посвящены струям релятивистских частиц, выбрасываемых в межгалактическое пространство сверхмассивными черными дырами.

Процесс объединения галактик
Процесс объединения галактик
Фото: NASA

Их невозможно увидеть в оптическом диапазоне, но их могут заметить радиотелескопы , а это означает, что радиоизображения могут подсказать каким образом эти радиоструи создаются и распространяются, говорят ученые.

Как только любое вещество преодолевает точку невозврата или горизонт событий, оно не может избежать притяжения черной дыры. Вещество попадает в акреционный диск, который вращается вокруг черной дыры и стекает в нее, как вода в водоотводе.

Но небольшое количество вещества каким-то образом направляется за пределы горизонта событий к полюсам, где потом выпускается с огромной скоростью. Ученые полагают, что силовые линии магнитного поля вокруг черной дыры действуют как синхротрон, ускоряя эти частицы, создавая релятивистские скорости.

Галактики
Так выглядят радиоструи далеких галактик на сверхнизких частотах
Фото: ESA

Однако ученым еще многое неизвестно об этом процессе и новые данные LOFAR помогают собрать паззл воедино.

"Эти изображения с высоким разрешением позволяют нам увидеть, что на самом деле происходит, когда сверхмассивные черные дыры запускают радиоструи", — говорит Нил Джексон из Манчестерского университета.

Среди полученных изображений, есть фотография галактики 3C 293, с огромными необычными радиочастями, свидетельствующими о прерывистом выбросе радиоструй.

Галактика Геркулес А
Галактика Геркулес А
Фото: ScienceAlert

Также ученые проанализировали свет от галактики, который летел к нам более 11 миллиардов лет. Обычно такие галактики довольно сложно детально наблюдать на низких частотах. Еще ученые исследовали кольцевые структуры в радиочастях радиогалактики Геркулес А. Они пришли к выводу, что такие структуры появились из-за результатом периодического усиления и ослабления струй.

По словам ученых новые данные дают возможность лучше понять процессы которые создают и формируют радиоструи, но собранная информация имеет гораздо большее значение, ведь это новый этап в радиоастрономии.