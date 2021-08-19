Получены самые четкие снимки галактик, чей свет преодолел более 11 млрд лет (фото)

Новые фотографии не только красивые, но и дают возможность детально увидеть внутреннюю структуру космических объектов.

Астрономам с помощью сети телескопов удалось получить одни из самых подробных изображений далеких галактик и это дает возможность ученым по-новому взглянуть на их внутренне устройство, сообщает Sciencealert

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Крупнейшая сеть низкочастотных радиотелескопов Low Frequency Array (LOFAR) может объединять данные, полученные с примерно 70 000 антенн, которые методом радиоитерферометрии проводят наиболее чувствительные радионаблюдения.

Новые исследования астрономов были посвящены струям релятивистских частиц, выбрасываемых в межгалактическое пространство сверхмассивными черными дырами.

[ + – ] Процесс объединения галактик Фото: NASA

Их невозможно увидеть в оптическом диапазоне, но их могут заметить радиотелескопы , а это означает, что радиоизображения могут подсказать каким образом эти радиоструи создаются и распространяются, говорят ученые.

Как только любое вещество преодолевает точку невозврата или горизонт событий, оно не может избежать притяжения черной дыры. Вещество попадает в акреционный диск, который вращается вокруг черной дыры и стекает в нее, как вода в водоотводе.

Но небольшое количество вещества каким-то образом направляется за пределы горизонта событий к полюсам, где потом выпускается с огромной скоростью. Ученые полагают, что силовые линии магнитного поля вокруг черной дыры действуют как синхротрон, ускоряя эти частицы, создавая релятивистские скорости.

[ + – ] Так выглядят радиоструи далеких галактик на сверхнизких частотах Фото: ESA

Однако ученым еще многое неизвестно об этом процессе и новые данные LOFAR помогают собрать паззл воедино.

"Эти изображения с высоким разрешением позволяют нам увидеть, что на самом деле происходит, когда сверхмассивные черные дыры запускают радиоструи", — говорит Нил Джексон из Манчестерского университета.

Среди полученных изображений, есть фотография галактики 3C 293, с огромными необычными радиочастями, свидетельствующими о прерывистом выбросе радиоструй.

[ + – ] Галактика Геркулес А Фото: ScienceAlert

Также ученые проанализировали свет от галактики, который летел к нам более 11 миллиардов лет. Обычно такие галактики довольно сложно детально наблюдать на низких частотах. Еще ученые исследовали кольцевые структуры в радиочастях радиогалактики Геркулес А. Они пришли к выводу, что такие структуры появились из-за результатом периодического усиления и ослабления струй.

По словам ученых новые данные дают возможность лучше понять процессы которые создают и формируют радиоструи, но собранная информация имеет гораздо большее значение, ведь это новый этап в радиоастрономии.