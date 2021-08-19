Отримані найчіткіші знімки галактик, чиє світло подолало понад 11 млрд років (фото)
Нові фотографії не тільки красиві, але й дають можливість детально побачити внутрішню структуру космічних об'єктів.
Астрономам за допомогою мережі телескопів вдалося отримати одні з найдокладніших зображень далеких галактик, і це дає можливість вченим по-новому поглянути на їхній внутрішній устрій, повідомляє Sciencealert
Найбільша мережа низькочастотних радіотелескопів Low Frequency Array (LOFAR) може об'єднувати дані, отримані з приблизно 70 000 антен, які методом радіоітерферометрії проводять найчутливіші радіоспостереження.
Нові дослідження астрономів були присвячені струменям релятивістських частинок, які викидаються в міжгалактичний простір надмасивними чорними дірами.
Їх неможливо побачити в оптичному діапазоні, але їх можуть помітити радіотелескопи, а це означає, що радіозображення можуть підказати, яким чином ці радіострумені створюються і поширюються, кажуть вчені.
Як тільки будь-яка речовина долає точку неповернення або горизонт подій, вона не може уникнути тяжіння чорної діри. Речовина потрапляє в акреційний диск, який обертається навколо чорної діри і стікає в неї, як вода в водовідведенні.
Але невелика кількість речовини якимось чином направляється за межі горизонту подій до полюсів, де потім випускається з величезною швидкістю. Вчені вважають, що силові лінії магнітного поля навколо чорної діри діють як синхротрон, прискорюючи ці частинки, створюючи релятивістські швидкості.
Однак вчені ще багато чого не знають про цей процес, і нові дані LOFAR допомагають зібрати пазл воєдино.
"Ці зображення з високою роздільною здатністю дозволяють нам побачити, що насправді відбувається, коли надмасивні чорні діри запускають радіострумені", — говорить Ніл Джексон з Манчестерського університету.
Серед отриманих зображень є фотографія галактики 3C 293 з величезними незвичайними радіочастинами, що свідчать про переривчастий викид радіоструменів.
Також вчені проаналізували світло від галактики, яке летіло до нас більше 11 мільярдів років. Зазвичай такі галактики досить складно детально спостерігати на низьких частотах. Ще вчені досліджували кільцеві структури в радіоастинах радіогалактики Геркулес А. Вони дійшли висновку, що такі структури з'явилися через результат періодичного посилення і ослаблення струменів.
За словами вчених, нові дані дають можливість краще зрозуміти процеси, які створюють і формують радіоструменіі, але зібрана інформація має набагато більше значення, адже це новий етап в радіоастрономії.