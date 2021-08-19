Отримані найчіткіші знімки галактик, чиє світло подолало понад 11 млрд років (фото)

Нові фотографії не тільки красиві, але й дають можливість детально побачити внутрішню структуру космічних об'єктів.

Астрономам за допомогою мережі телескопів вдалося отримати одні з найдокладніших зображень далеких галактик, і це дає можливість вченим по-новому поглянути на їхній внутрішній устрій, повідомляє Sciencealert

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Найбільша мережа низькочастотних радіотелескопів Low Frequency Array (LOFAR) може об'єднувати дані, отримані з приблизно 70 000 антен, які методом радіоітерферометрії проводять найчутливіші радіоспостереження.

Нові дослідження астрономів були присвячені струменям релятивістських частинок, які викидаються в міжгалактичний простір надмасивними чорними дірами.

[ + – ] Процес об'єднання галактик Фото: ISS

Їх неможливо побачити в оптичному діапазоні, але їх можуть помітити радіотелескопи, а це означає, що радіозображення можуть підказати, яким чином ці радіострумені створюються і поширюються, кажуть вчені.

Як тільки будь-яка речовина долає точку неповернення або горизонт подій, вона не може уникнути тяжіння чорної діри. Речовина потрапляє в акреційний диск, який обертається навколо чорної діри і стікає в неї, як вода в водовідведенні.

Але невелика кількість речовини якимось чином направляється за межі горизонту подій до полюсів, де потім випускається з величезною швидкістю. Вчені вважають, що силові лінії магнітного поля навколо чорної діри діють як синхротрон, прискорюючи ці частинки, створюючи релятивістські швидкості.

[ + – ] Такий вигляд мають радіострумені далеких галактик на наднизьких частотах Фото: Apophis

Однак вчені ще багато чого не знають про цей процес, і нові дані LOFAR допомагають зібрати пазл воєдино.

"Ці зображення з високою роздільною здатністю дозволяють нам побачити, що насправді відбувається, коли надмасивні чорні діри запускають радіострумені", — говорить Ніл Джексон з Манчестерського університету.

Серед отриманих зображень є фотографія галактики 3C 293 з величезними незвичайними радіочастинами, що свідчать про переривчастий викид радіоструменів.

[ + – ] Галактика Геркулес А Фото: ScienceAlert

Також вчені проаналізували світло від галактики, яке летіло до нас більше 11 мільярдів років. Зазвичай такі галактики досить складно детально спостерігати на низьких частотах. Ще вчені досліджували кільцеві структури в радіоастинах радіогалактики Геркулес А. Вони дійшли висновку, що такі структури з'явилися через результат періодичного посилення і ослаблення струменів.

За словами вчених, нові дані дають можливість краще зрозуміти процеси, які створюють і формують радіоструменіі, але зібрана інформація має набагато більше значення, адже це новий етап в радіоастрономії.