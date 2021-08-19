Огромная даже из космоса. Спутник сделал фото гигантской ракеты Илона Маска Super Heavy

Cпутник WorldView-3 сделал снимок комплекса Starbase компании SpaceX в Южном Техасе, где строится и проходит проверку космический корабль Starship.

Компания SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и на другие далекие планеты. Ракетный комплекс состоит из двух частей многоразового использования: первой ступени, ракеты-носителя Super Heavy высотой 70 метров, и космического корабля высотой 50 м под названием Starship, который находится на вершине огромной ракеты-носителя, сообщает space.com

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Фото: SpaceX

На спутниковой фотографии изображены две разные ракеты Super Heavy: это ракета Booster 3, которая стоит на суборбитальной стартовой площадке у левого края изображения, и ракета Booster 4, которая расположена на орбитальной стартовой площадке справа. Обе ракеты отбрасывают длинные тени, возвышаясь над ландшафтом побережья Мексиканского залива и большинством построек комплекса Starbase.

Ракета Booster 3 никогда не подымется ввысь. Однако Booster 4 с 29 двигателями готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету. Техники установили шестидвигательный прототип Starship SN20 на Booster 4, собрав самую высокую ракету в истории.

Фото: SpaceX

Пока неясно, когда полетят в космос Booster 4 и SN20. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск недавно заявил, что дуэт должен быть готов к работе через несколько недель, "сейчас ожидается разрешение регулирующих органов".

Речь идет об экологической оценке орбитальной стартовой площадки Starbase, которая в настоящее время проводится Федеральным авиационным управлением США (FAA). И до получения разрешения пройдет не менее месяца, учитывая тот факт, что FAA будет принимать комментарии общественности в течение 30 дней после публикации результатов проверки, чего еще не произошло.

Спутник WorldView-3 был запущен на околоземную орбиту в августе 2014 года. Он способен распознавать предметы размером до 31 сантиметра на поверхности нашей планеты.