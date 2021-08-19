Величезна навіть з космосу. Супутник зробив фото гігантської ракети Ілона Маска Super Heavy

Cпутник WorldView-3 зробив знімок комплексу Starbase компанії SpaceX в Південному Техасі, де будується і проходить перевірку космічний корабель Starship.

Компанія SpaceX розробляє Starship, щоб доставляти людей і вантажі на Місяць, Марс і на інші далекі планети. Ракетний комплекс складається з двох частин багаторазового використання: першого ступеня, ракети-носія Super Heavy висотою 70 метрів, і космічного корабля заввишки 50 м під назвою Starship, який знаходиться на вершині величезної ракети-носія, повідомляє space.com

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Фото: SpaceX

На супутниковій фотографії зображено дві різні ракети Super Heavy: це ракета Booster 3, яка стоїть на суборбітальному стартовому майданчику біля лівого краю зображення, і ракета Booster 4, яка розташована на орбітальному стартовому майданчику справа. Обидві ракети відкидають довгі тіні, підносячись над ландшафтом узбережжя Мексиканської затоки і більшістю будівель комплексу Starbase.

Ракета Booster 3 ніколи не підніметься вгору. Однак Booster 4 з 29 двигунами готується до першого в історії орбітального випробувального польоту. Техніки встановили шестидвигуновий прототип Starship SN20 на Booster 4, зібравши найвищу ракету в історії.

Фото: SpaceX

Поки неясно, коли полетять в космос Booster 4 і SN20. Засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск недавно заявив, що дует повинен бути готовий до роботи через кілька тижнів, "зараз очікується дозвіл органів-регулювальників".

Йдеться про екологічну оцінку орбітального стартового майданчика Starbase, яка зараз проводиться Федеральним авіаційним управлінням США (FAA). І до отримання дозволу пройде не менше місяця, з огляду на той факт, що FAA буде приймати коментарі громадськості протягом 30 днів після публікації результатів перевірки, чого ще не відбулося.

Супутник WorldView-3 був запущений на навколоземну орбіту в серпні 2014 року. Він здатний розпізнавати предмети розміром до 31 сантиметра на поверхні нашої планети.