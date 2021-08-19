История с душком. В 14 веке аббатство в Англии построило отдельный туалет из-за метеоризма монахов

К перестройке аббатства Мучелни привело резкое изменение рациона местных монахов.

Новое исследование показало, что британскому аббатству Мучелни пришлось достроить отдельный туалет после того, как в 14 веке в рационе монахов появилось мясо. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам историка из государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии доктора Майкла Картера, на такой шаг аббатство было вынуждено пойти из-за того, что монахи начали страдать метеоризмом, запорами и диареей.

[ + – ] Отдельный туалет для монахов Фото: English Heritage/Heritage Images

Изменения в рационе аббатства произошли после ослабления папского закона в 1336 году, которое разрешило монахам есть мясо два раза в неделю.

Вместе с рационом изменились не только уборные в аббатстве, но и зоны питания, а также кухни. Большая комната рядом с главной трапезной, ранее считавшаяся прихожей, начала использоваться как трапезная для употребления мяса, известная как "мизерикорд".

Большая кухня аббатства также была разделена на две части: в одной готовили пищу для сервировки в трапезной, а во второй – для мизерикорда и стола аббата.

Еще до строительства отдельно стоящего туалета, монахи использовали туалетный блок, который являлся пристройкой к основному зданию. Он был частью общежития для монахов и мог вместить до 40 человек, к счастью, кабинки были разделены деревянными перегородками.

В аннотациях к бревиарию аббатства также содержится много рецептов, которые должны были помочь монахам с пищеварением. Например, одна из записей, оставленных настоятелями аббатства, содержала рецепт фруктового отвара, а другой "рецепт" предлагал более радикальные меры – лечение диареи куском мыла.

"Мучелни представляет собой увлекательное свидетельство того, как здания монастырей перестраивались, чтобы быть более адаптированными к меняющейся повседневной жизни монахов. Такие открытия действительно раскрывают основы монашеской жизни в средние века", – подытожил исследователь.