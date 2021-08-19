Історія з душком. У 14 столітті абатство в Англії побудувало окремий туалет через метеоризм ченців

До перебудови абатства Мучелні призвела різка зміна раціону місцевих ченців.

Нове дослідження показало, що британському абатству Мучелні довелося добудувати окремий туалет після того, як у 14 столітті в раціоні ченців з'явилося м'ясо. Про це повідомляє Daily Mail.

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За словами історика з державної Комісії з історичних будівель і пам'яток Англії доктора Майкла Картера, на такий крок абатство було змушене піти через те, що монахи почали страждати метеоризмом, запорами та діареєю.

[ + – ] Окремий туалет для ченців Фото: English Heritage/Heritage Images

Зміни в раціоні абатства відбулися після ослаблення папського закону в 1336 році, що дозволило ченцям їсти м'ясо два рази на тиждень.

Разом з раціоном змінилися не тільки вбиральні в абатстві, але й зони харчування, а також кухні. Велика кімната поруч із головною трапезною, що раніше вважалася передпокоєм, почала використовуватися як трапезна для вживання м'яса, відома як "мізерікорд".

Велика кухня абатства також була розділена на дві частини: в одній готували їжу для сервірування в трапезній, а в другій — для мізерікорду та столу абата.

Ще до будівництва окремого туалету монахи використовували туалетний блок, який був прибудовою до основної будівлі. Він був частиною гуртожитку для ченців і міг вмістити до 40 осіб, на щастя, кабінки були розділені дерев'яними перегородками.

В анотаціях до бревіарію абатства також міститься багато рецептів, які повинні були допомогти ченцям з травленням. Наприклад, один із записів, залишених настоятелями абатства, містив рецепт фруктового відвару, а інший "рецепт" пропонував більш радикальні заходи — лікування діареї шматком мила.

"Мучелні є захоплюючим свідоцтвом того, як будівлі монастирів перебудовувалися, щоб бути більш адаптованими до мінливого повсякденного життя ченців. Такі відкриття дійсно розкривають основи чернечого життя в середні віки", — підсумував дослідник.