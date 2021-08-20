Люди – единственные животные, умеющие плакать, и ученые не знают почему

Эксперты говорят, что только люди льют слезы из-за испытываемых эмоций, у остальных видов все намного проще.

Животные не плачут, по крайней мере, они не льют слезы из-за испытываемых эмоций. Оказывается, единственные существа, которые эволюционировали для этого – люди. Мы плачем от грустных фильмов, на свадьбах и смахиваем слезы во время ссор, пишет Science Focus.

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"Похоже мы единственные животные, которые льют слезы по эмоциональным причинам", – говорит профессор психологии колледжа Вассар в Нью-Йорке и эксперт по человеческим эмоциям Рэндольф Корнелиус.

Существует множество теорий эволюции этого умения человека. У экспертов имеется несколько идей, почему другие животные, испытывающие эмоции, не плачут, как люди. Но вопрос о том, почему люди эволюционировали именно таким образом, остается открытым.

Биология плача

С биологической точки зрения существует три типа слез. Один из них – это базальные слезы, которые вырабатываются автоматически для увлажнения и очищения глаз. Они появляются из дополнительных слезных желез, расположенных под веками. Кроме того, есть рефлекторные слезы, появляющиеся из-за внешних раздражителей, например, во время нарезки лука или повреждения глаз.

Третий тип – это эмоциональные слезы, единственная разновидность, которую мы можем в некоторой степени контролировать.

Последние два типа слез вырабатываются слезными железами в верхней части глазных впадин.

"Один из аргументов заключается в том, что эмоциональный плач очень похож на эмоциональный рефлекс, а не на физический", – говорит научный сотрудник Портсмутского университета в Англии Марк Бейкер, он занимается исследованиями плача у взрослых.

Некоторые ученые придерживаются гипотезы о том, что цель плача – это просто еще одна биологическая функция. Например, биохимик Уильям Фрей в 1980-х годах предположил, что плач уравновешивает уровень гормонов в нашем организме, тем самым снимая стресс. Он также считал, что плач очищает человеческий организм от токсинов, хотя более поздние исследования опровергли это.

Чарльз Дарвин полагал, что дети плачут, чтобы избавиться от негативных эмоций физически.

Общее во всех теориях то, что плач возвращает нас к равновесию. В конце концов, люди не редко говорят, что чувствуют себя намного лучше после того, как поплакали.

Психология плача

Одно из самых убедительных объяснений заключается в том, что плач является частью наших социальных потребностей. Плач – это явный визуальный сигнал о том, что что-то пошло не так. Он в мгновение ока сообщает, что кому-то может потребоваться помощь. Когда люди обращают внимание на плачущего человека, это способствует созданию совместной социальной среды, которая очень сложна у людей.

Исследования Корнелиуса подтверждают эту теорию о том, что слезы – это быстрый и эффективный социальный сигнал. В ряде экспериментов он и его коллеги показывали участникам фотографии лиц (не раскрывая цель исследования) и просили интерпретировать эмоции. На некоторых люди плакали со слезами, а на других фото – слезы были стерты с лица.

Просмотрев картинки со слезами, почти каждый участник смог определить грусть или горе. В это же время, снимки без слез сбивали с толку людей.

"Без слез эмоции почти исчезают", – говорит Корнелиус.

Это указывает на то, что слезы являются сильным сигналом для окружающих о нашем непосредственном эмоциональном состоянии. Настоящие слезы сложно изобразить, и это одна из причин почему плач так сложно изучить в лабораторных условиях.

Эволюционная тайна

С эволюционной точки зрения некоторые из наших физиологических реакций имеют четкую цель. Например, люди потеют, когда перегреваются, повышают голос, когда злятся, или ощущают напряжение из-за страха. Но слезы выглядят довольно странно: попытайтесь объяснить инопланетянину, почему лица грустных людей становятся влажными и немного опухшими.

У животных есть слезные железы, которые они используют для рефлекторных слез. Но у людей, кажется, на этом этапе нечто изменилось. То, что начиналось как сигнал бедствия, который издают многие животные, превратилось в выделение слез, и эксперты до сих пор не знают причин.

По словам Бейкера, ответа на этот вопрос нет, но есть несколько теорий.

Клинический психолог Эд Вингерхутс предположил, что плач мог быть более полезен, чем другие сигналы, потому что он предполагает покорность и безвредность по отношению к окружающим. Правда, это все еще не объясняет ни сами слезы, ни то, почему животные не получили бы от них такой же пользы.

Возможно, ответы кроются в других, казалось бы, несвязанных особенностях физиологии и развития человека. Во-первых, люди ходят прямо – отличие от других животных, которые находятся ближе к земле и полагаются на запахи, чтобы сигнализировать о бедствии. Может быть, что именно из-за этого люди в значительной степени полагаются на визуальные подсказки для общения.

"Многие наши сигналы становятся визуальными, потому что мы по большей части, визуальные животные. Например, наша мимика намного лучше, чем почти у всех других животных, особенно вокруг глаз. Люди могут показать целый спектр эмоций одной лишь верхней половиной лица", – отмечает Бейкер.

У людей развилась сложная мускулатура лица, а вместе с ней и механизм, который может вызывать слезы.

Профессор психологии Университета Риеки в Хорватии Асмир Грачанин и его коллеги предположили, что круговая мышца глаза могла эволюционировать вместе с нашими гиперэкспрессивными лицами. Эта мышца могла сдавливать сенсорные нервы роговицы, которые активируют слезную железу, и оказалась полезной для младенцев как призыв к немедленной помощи.

Теория также согласуется с уникальностью человеческих младенцев, которые намного беспомощнее, чем детеныши других животных.

Но взрослы продолжают плакать от печали, счастья, трепета или разочарования.

"Это своего рода то, что делает нас людьми – возможность тихо делиться эмоциями, с небольшой каплей физиологического раствора из глаз", – подытожил Бейкер.