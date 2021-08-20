Люди — єдині тварини, які вміють плакати, і вчені не знають чому

Експерти кажуть, що тільки люди ллють сльози через пережиті емоції, у інших видів все набагато простіше.

Тварини не плачуть, принаймні вони не ллють сльози через пережиті емоції. Виявляється, єдині істоти, які еволюціонували для цього, — люди. Ми плачемо від сумних фільмів, на весіллях і змахуємо сльози під час сварок, пише Science Focus.

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"Схоже ми єдині тварини, які ллють сльози з емоційних причин", — говорить професор психології коледжу Вассар в Нью-Йорку і експерт з людських емоцій Рендольф Корнеліус.

Існує безліч теорій еволюції цього вміння людини. У експертів є кілька ідей, чому інші тварини, які відчувають емоції, не плачуть, як люди. Але питання про те, чому люди еволюціонували саме таким чином, залишається відкритим.

Біологія плачу

З біологічної точки зору існує три типи сліз. Один з них — це базальні сльози, які виробляються автоматично для зволоження і очищення очей. Вони з'являються з додаткових слізних залоз, розташованих під повіками. Крім того, є рефлекторні сльози, що з'являються через зовнішні подразники, наприклад, під час нарізання цибулі або пошкодження очей.

Третій тип — це емоційні сльози, єдиний різновид, який ми можемо в деякій мірі контролювати.

Останні два типи сліз виробляються слізними залозами у верхній частині очних западин.

"Один з аргументів полягає в тому, що емоційний плач дуже схожий на емоційний рефлекс, а не на фізичний", — говорить науковий співробітник Портсмутського університету в Англії Марк Бейкер, він займається дослідженнями плачу в дорослих.

Деякі вчені дотримуються гіпотези про те, що мета плачу — це просто ще одна біологічна функція. Наприклад, біохімік Вільям Фрей в 1980-х роках припустив, що плач врівноважує рівень гормонів в нашому організмі, тим самим знімаючи стрес. Він також вважав, що плач очищає людський організм від токсинів, хоча пізніші дослідження спростували це.

Чарльз Дарвін вважав, що діти плачуть, щоб позбутися від негативних емоцій фізично.

Загальне у всіх теоріях те, що плач повертає нас до рівноваги. Зрештою, люди не рідко говорять, що відчувають себе набагато краще після того, як поплакали.

Психологія плачу

Одне з найбільш переконливих пояснень полягає в тому, що плач є частиною наших соціальних потреб. Плач — це явний візуальний сигнал про те, що щось пішло не так. Він в одну мить повідомляє, що комусь може знадобитися допомога. Коли люди звертають увагу на людину, яка ридає, це сприяє створенню спільного соціального середовища, яке дуже складне в людей.

Дослідження Корнеліуса цю теорію про те, що сльози — це швидкий і ефективний соціальний сигнал. У низці експериментів він і його колеги показували учасникам фотографії осіб (не розкриваючи мету дослідження) і просили інтерпретувати емоції. На деяких люди плакали зі сльозами, а на інших фото — сльози були стерті з лиця.

Переглянувши картинки зі сльозами, майже кожен учасник зміг визначити смуток чи горе. В цей же час, знімки без сліз збивали з пантелику людей.

"Без сліз емоції майже зникають", — говорить Корнеліус.

Це вказує на те, що сльози є сильним сигналом для оточення про наш безпосередній емоційний стан. Справжні сльози складно зімітувати, і це одна з причин чому плач так складно вивчити в лабораторних умовах.

Еволюційна таємниця

З еволюційної точки зору деякі з наших фізіологічних реакцій мають чітку мету. Наприклад, люди пітніють, коли перегріваються, підвищують голос, коли зляться, або відчувають напругу через страх. Але сльози мають досить дивний вигляд: спробуйте пояснити інопланетянинові, чому обличчя сумних людей стають вологими і трохи опухлими.

У тварин є слізні залози, які вони використовують для рефлекторних сліз. Але у людей, здається, на цьому етапі щось змінилося. Те, що починалося як сигнал лиха, який видають багато тварин, перетворилося в виділення сліз, і експерти досі не знають причин.

За словами Бейкера, відповіді на це питання немає, але є кілька теорій.

Клінічний психолог Ед Вінгерхутс припустив, що плач міг бути кориснішим, ніж інші сигнали, тому що він передбачає покірність і нешкідливість по відношенню до оточення. Правда, це все ще не пояснює ні самі сльози, ні те, чому тварини не отримали б від них такої ж користі.

Можливо, відповіді криються в інших, здавалося б, непов'язаних особливостях фізіології та розвитку людини. По-перше, люди ходять прямо — на відміну від інших тварин, які розташовані ближче до землі і покладаються на запахи, щоб сигналізувати про лихо. Може бути, що саме через це люди значною мірою покладаються на візуальні підказки для спілкування.

"Багато наших сигналів стають візуальними, тому що ми здебільшого візуальні тварини. Наприклад, наша міміка набагато краща, ніж майже у всіх інших тварин, особливо навколо очей. Люди можуть показати цілий спектр емоцій однієї лише верхньою половиною обличчя", — відзначає Бейкер.

У людей розвинулася складна мускулатура обличчя, а разом з нею і механізм, який може викликати сльози.

Професор психології Університету Рієки в Хорватії Асмір Грачанін і його колеги припустили, що круговий м'яз ока міг еволюціонувати разом із нашими гіперекспресивними обличчями. Ций м'яз міг здавлювати сенсорні нерви рогівки, які активують слізну залозу, і виявилася корисною для немовлят як заклик до негайної допомоги.

Теорія також узгоджується з унікальністю людських немовлят, які набагато безпорадніші, ніж дитинчата інших тварин.

Але дорослі продовжують плакати від печалі, щастя, трепету або розчарування.

"Це свого роду те, що робить нас людьми — можливість тихо ділитися емоціями, з невеликою краплею фізіологічного розчину з очей", — підсумував Бейкер.