Космический аппарат BepiColombo записал звук солнечного ветра возле Венеры

Аппарат изучает атмосферу планеты, околопланетное пространство, а также ищет возможные признаки жизни.

Космический аппарат BepiColombo на пути к своей главное цели — Меркурию, смог "услышать", звук солнечного ветра возле Венеры, когда он пролетал всего в 550 километрах над поверхностью планеты во время гравитационного маневра. Правда, запись – это не настоящий звук, а сонификация — перевод данных в звуки. BepiColombo сделал запись с помощью своего магнитометра, что позволило получить представление о взаимодействии между потоком заряженных частиц, текущих от Солнца, известным как солнечный ветер и атмосферой Венеры, сообщает space.com

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[ + – ] Звук солнечного ветра, записанный BepiColombo

Изучение Венеры с нескольких ракурсов

BepiColombo пролетел мимо Венеры 10 августа, всего через день после пролета другого аппарата Solar Orbiter, который летит к Солнцу. То, что два аппарата находились возле Венеры почти одновременно, позволило ученым впервые провести измерения окружающей среды вокруг планеты с нескольких ракурсов. Solar Orbiter с помощью такого же магнитометра провел собственные измерения взаимодействия солнечного ветра и планеты с расстояния почти в 8000 км.

Облет планеты — это обычный маневр, используемый для корректировки траектории полета космического корабля. Подлетая близко к планете или другому небесному телу с сильным гравитационным притяжением, космический корабль теряет или наоборот набирает энергию, что помогает ему направиться к конечному месту назначения наиболее рациональным способом.

Ученые все еще анализируют данные, собранные обоими аппаратами, и надеются, что японский зонд "Акацуки", единственный орбитальный аппарат, в настоящее время изучающий Венеру, также добавит новых сведений о планете.

"Мы впервые смогли получить данные об окружающей среде Венеры с разных ракурсов", — говорит Иоганнес Бенхофф, ученый проекта BepiColombo. "Это может помочь нам понять, например, как солнечный ветер взаимодействует с планетой и ее атмосферой и насколько быстро происходят эти процессы".

[ + – ] Фотография Венеры, сделанная аппаратом BepiColombo Фото: ESA

Атмосфера Венеры

BepiColombo может предоставить особенно ценные данные, поскольку с помощью своих приборов может производить беспрецедентные измерения средних слоев толстой и облачной атмосферы Венеры, известной своим неконтролируемым парниковым эффектом, говорит Бенхофф.

"Мы можем искать углекислый газ, диоксид серы и другие аэрозоли, чего раньше не делали с помощью подобных приборов", — говорит Бенхофф. "Европейских аппаратов возле Венеры не было со времен Venus Express, который потерял связь с Землей в 2014 году. Мы надеемся провести некоторые измерения с помощью BepiColombo, которые можно было бы сравнить с измерениями Venus Express, чтобы увидеть, как все изменилось".

Например, говорит Бенхофф, изменения концентрации диоксида серы могут указывать на изменения в вулканической активности на поверхности планеты.

Есть ли жизнь на Венере

Интерес к Венере возродился после того, как в прошлом году было объявлено о возможном наличии жизни на планете.

В сентябре 2020 года ученые из Великобритании заявили, что они обнаружили фосфины, органические соединения, которые обычно вырабатываются бактериями, в богатых серой облаках планеты. Выводы были основаны на измерениях, полученных с помощью наземных телескопов. Однако в этом году американские ученые пришли к выводу, что воды в атмосфере Венеры настолько мало, что там невозможно существование какой-либо жизни.

"Приборы BepiColombo в принципе способны обнаружить фосфины", — говорит Бенхофф. "Но мы не думаем, что они достаточно чувствительны, чтобы заметить те небольшие количества соединений, которые могут быть на Венере".

[ + – ] Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

На пути к Меркурию

Облет Венеры был третьим из девяти, которые необходимы BepiColombo для правильного сближения с Меркурием. К этой планете достаточно трудно добраться, поскольку космический аппарат должен постоянно тормозить против гравитационного притяжения Солнца. Для BepiColombo это торможение достигается с помощью гравитационных маневров.

BepiColombo совершил свой первый облет Земли в апреле 2020 года. Шесть месяцев спустя он впервые посетил Венеру, пролетев на расстоянии 10700 км. 1 октября космический аппарат впервые увидит Меркурий с расстояния всего 200 км. Будет еще пять дополнительных облетов Меркурия, чтобы подготовить BepiColombo к выходу на орбиту планеты в 2025 году.

[ + – ] Меркурий Фото: NASA

Бенкофф говорит, что близкий пролет над Венерой предоставил первую возможность испытать приборы космического аппарата на расстоянии, на котором они будут работать возле Меркурия.

Также BepiColombo сделал серию фотографий во время облета Венеры, которые были выпущены Европейским космическим агентством в виде короткого видео.

Бенкхофф говорит, что более темный Меркурий, на котором отсутствует атмосфера, предоставит лучшую возможность для фотосъемки.

"К сожалению, Венера на снимках была сильно переэкспонирована", — говорит Бенхофф. "Но мы надеемся, что на Меркурии камеры смогут идентифицировать некоторые структуры на поверхности планеты".