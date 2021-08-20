Космічний апарат BepiColombo записав звук сонячного вітру біля Венери

Апарат вивчає атмосферу планети, навколопланетний простір, а також шукає можливі ознаки життя.

Космічний апарат BepiColombo на шляху до своєї головної мети, Меркурію, зміг "почути" звук сонячного вітру біля Венери, коли він пролітав всього в 550 кілометрах над поверхнею планети під час гравітаційного маневру. Правда, запис — це не справжній звук, а соніфікаціі — переклад даних у звуки. BepiColombo зробив запис за допомогою свого магнітометра, що дозволило отримати уявлення про взаємодію між потоком заряджених частинок, які йдуть від Сонця, відомих як сонячний вітер, і атмосферою Венери, повідомляє space.com

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[ + – ] Звук сонячного вітру, записаний BepiColombo

Вивчення Венери з декількох ракурсів

BepiColombo пролетів повз Венеру 10 серпня, всього через день після прольоту іншого апарату Solar Orbiter, який летить до Сонця. Те, що два апарати перебували біля Венери майже одночасно, дозволило вченим вперше провести вимірювання навколишнього середовища навколо планети з декількох ракурсів. Solar Orbiter за допомогою такого ж магнітометра провів власні виміри взаємодії сонячного вітру і планети з відстані майже в 8000 км.

Обліт планети — це звичайний маневр, який використовується для коригування траєкторії польоту космічного корабля. Підлітаючи близько до планети або іншому небесного тіла з сильним гравітаційним тяжінням, космічний корабель втрачає або навпаки набирає енергію, що допомагає йому податися до кінцевого місця призначення найбільш раціональним способом.

Вчені все ще аналізують дані, зібрані обома апаратами, і сподіваються, що японський зонд "Акацукі", єдиний орбітальний апарат, який зараз вивчає Венеру, також додасть нових відомостей про планету.

"Ми вперше змогли отримати дані про навколишнє середовище Венери з різних ракурсів, — говорить Йоганнес Бенхофф, вчений проекту BepiColombo. — Це може допомогти нам зрозуміти, наприклад, як сонячний вітер взаємодіє з планетою і її атмосферою і наскільки швидко відбуваються ці процеси".

[ + – ] Фотографія Венери, зроблена апаратом BepiColombo Фото: Apophis

Атмосфера Венери

BepiColombo може надати особливо цінні дані, оскільки за допомогою своїх приладів може виробляти безпрецедентні вимірювання середніх шарів товстої і хмарної атмосфери Венери, відомої своїм неконтрольованим парниковим ефектом, каже Бенхофф.

"Ми можемо шукати вуглекислий газ, діоксид сірки та інші аерозолі, чого раніше не робили за допомогою подібних приладів, — говорить Бенхофф. — Європейських апаратів біля Венери не було з часів Venus Express, який втратив зв'язок із Землею в 2014 році. Ми сподіваємося провести деякі вимірювання за допомогою BepiColombo, які можна було б порівняти з вимірами Venus Express, щоб побачити, як все змінилося".

Наприклад, каже Бенхофф, зміни концентрації діоксиду сірки можуть вказувати на зміни в вулканічній активності на поверхні планети.

Чи є життя на Венері

Інтерес до Венери відродився після того, як минулого року було оголошено про можливу наявність життя на планеті.

У вересні 2020 року вчені з Великобританії заявили, що вони виявили фосфіни, органічні сполуки, які зазвичай виробляються бактеріями, в багатих сіркою хмарах планети. Висновки були засновані на вимірах, отриманих за допомогою наземних телескопів. Однак в цьому році американські вчені прийшли до висновку, що води в атмосфері Венери настільки мало, що там неможливо існування будь-якої життя.

"Прилади BepiColombo в принципі здатні виявити фосфіни, — говорить Бенхофф. — Але ми не думаємо, що вони досить чутливі, щоб помітити ті невеликі кількості з'єднань, які можуть бути на Венері".

[ + – ] Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

На шляху до Меркурія

Обліт Венери був третім з дев'яти, які необхідні BepiColombo для правильного зближення з Меркурієм. До цієї планети досить важко дістатися, оскільки космічний апарат повинен постійно гальмувати проти гравітаційного тяжіння Сонця. Для BepiColombo це гальмування досягається за допомогою гравітаційних маневрів.

BepiColombo здійснив свій перший обліт Землі в квітні 2020 року. Шість місяців потому він вперше відвідав Венеру, пролетівши на відстані 10700 км. 1 жовтня космічний апарат вперше побачить Меркурій з відстані всього 200 км. Буде ще п'ять додаткових обльотів Меркурія, щоб підготувати BepiColombo до виходу на орбіту планети в 2025 році.

[ + – ] Меркурій Фото: ISS

Бенкофф каже, що близький проліт над Венерою надав першу можливість випробувати прилади космічного апарату на відстані, на якому вони будуть працювати біля Меркурія.

Також BepiColombo зробив серію фотографій під час обльоту Венери, які були випущені Європейським космічним агентством у вигляді короткого відео.

Бенкхофф каже, що темніший Меркурій, на якому відсутня атмосфера, надасть кращу можливість для фотозйомки.

"На жаль, Венера на знімках була сильно перетриманою, — говорить Бенхофф. — Але ми сподіваємося, що на Меркурії камери зможуть ідентифікувати деякі структури на поверхні планети".