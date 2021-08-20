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Большие надежды карликовой планеты. В кратере на Церере был обнаружен водяной лед (фото)

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Церера
Фото: wikipedia | Церера

В новом исследовании говорится, что на Церере может быть жизнь.

Аномалии в распределении водорода в кратере Оккатор на карликовой планете Церера показывают наличие ледяной коры, говорится в новом исследовании Тома Преттимана и его коллег из Планетологического института США. Доказательства были получены с помощью данных космического аппарата Dawn. Подробная карта концентрации водорода в кратере Оккатор была составлена ​​на основе наблюдений с эллиптических орбит, благодаря которым космический аппарат был очень близко к поверхности, говорит Преттиман, сообщает Scitechdaily

Оккатор
Исследование было сосредоточено на кратере Оккатор (слева). Недавно представленная карта (справа) показывает более высокие концентрации водорода, чем ожидалось. Результаты показывают, что материалы коры, выброшенные кратерообразующим ударом, богаты водяным льдом.
Фото: NASA

В исследовании говорится, что приборы аппарата Dawn обнаружили повышенную концентрацию водорода на поверхности кратера Оккатор, диаметром 92 километра. Преттиман утверждает, что избыток водорода находится в форме водяного льда. Результаты исследования подтверждают, что внешняя кора Цереры богата льдом и что водяной лед может выжить в ударных кратерах на безвоздушных ледяных телах.

"Мы думаем, что лед сохранился недалеко от поверхности в течение примерно 20 миллионов лет после образования Оккатора. Сходство между глобальным распределением водорода и структурой крупных кратеров предполагает, что в результате ударных процессов лед поднялся на поверхность в другом месте на Церере. Этот процесс сопровождается потерей льда в результате сублимации, вызванной нагревом поверхности солнечным светом", — говорит Преттиман.

Кратер Оккатор
Кратер Оккатор
Фото: NASA

"В результате удара, образовавшего Оккатор, материалы коры были выброшены с глубины до 10 километров. Таким образом, наблюдаемое повышение концентрации водорода в кратере и материала в результате выброса подтверждает наше утверждение, что кора богата льдом. Полученные данные подтверждают мнение о том, что Церера представляет собой дифференцированное тело, в котором лед отделился от породы, чтобы сформировать ледяную внешнюю оболочку и подповерхностный океан", — говорит Преттиман.

"Наши результаты могут помочь понять эволюцию больших и малых ледяных тел, — говорит Преттиман. "В более широком смысле, на Церере может быть жизнь, поэтому она является привлекательной целью для будущих исследований".

Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землей (справа)
Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землей (справа)
Фото: wikipedia

Церера находится в поясе астероидов и является самой маленькой из карликовых планет Солнечной системы. Цереру открыли в 1801 году. Изначально она числилась как астероид и только в 2006 году Церера стала карликовой планетой.