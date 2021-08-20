Большие надежды карликовой планеты. В кратере на Церере был обнаружен водяной лед (фото)

В новом исследовании говорится, что на Церере может быть жизнь.

Аномалии в распределении водорода в кратере Оккатор на карликовой планете Церера показывают наличие ледяной коры, говорится в новом исследовании Тома Преттимана и его коллег из Планетологического института США. Доказательства были получены с помощью данных космического аппарата Dawn. Подробная карта концентрации водорода в кратере Оккатор была составлена ​​на основе наблюдений с эллиптических орбит, благодаря которым космический аппарат был очень близко к поверхности, говорит Преттиман, сообщает Scitechdaily

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[ + – ] Исследование было сосредоточено на кратере Оккатор (слева). Недавно представленная карта (справа) показывает более высокие концентрации водорода, чем ожидалось. Результаты показывают, что материалы коры, выброшенные кратерообразующим ударом, богаты водяным льдом. Фото: NASA

В исследовании говорится, что приборы аппарата Dawn обнаружили повышенную концентрацию водорода на поверхности кратера Оккатор, диаметром 92 километра. Преттиман утверждает, что избыток водорода находится в форме водяного льда. Результаты исследования подтверждают, что внешняя кора Цереры богата льдом и что водяной лед может выжить в ударных кратерах на безвоздушных ледяных телах.

"Мы думаем, что лед сохранился недалеко от поверхности в течение примерно 20 миллионов лет после образования Оккатора. Сходство между глобальным распределением водорода и структурой крупных кратеров предполагает, что в результате ударных процессов лед поднялся на поверхность в другом месте на Церере. Этот процесс сопровождается потерей льда в результате сублимации, вызванной нагревом поверхности солнечным светом", — говорит Преттиман.

[ + – ] Кратер Оккатор Фото: NASA

"В результате удара, образовавшего Оккатор, материалы коры были выброшены с глубины до 10 километров. Таким образом, наблюдаемое повышение концентрации водорода в кратере и материала в результате выброса подтверждает наше утверждение, что кора богата льдом. Полученные данные подтверждают мнение о том, что Церера представляет собой дифференцированное тело, в котором лед отделился от породы, чтобы сформировать ледяную внешнюю оболочку и подповерхностный океан", — говорит Преттиман.

"Наши результаты могут помочь понять эволюцию больших и малых ледяных тел, — говорит Преттиман. "В более широком смысле, на Церере может быть жизнь, поэтому она является привлекательной целью для будущих исследований".

[ + – ] Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землей (справа) Фото: wikipedia

Церера находится в поясе астероидов и является самой маленькой из карликовых планет Солнечной системы. Цереру открыли в 1801 году. Изначально она числилась как астероид и только в 2006 году Церера стала карликовой планетой.