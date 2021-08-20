Великі надії карликової планети. У кратері на Церерs був виявлений водяний лід (фото)

У новому дослідженні йдеться, що на Церерs може бути життя.

Аномалії в розподілі водню в кратері Оккатор на карликовій планеті Церера показують наявність крижаної кори, йдеться в новому дослідженні Тома Преттімана і його колег з Планетологічного інституту США. Докази були отримані за допомогою даних космічного апарату Dawn. Детальна карта концентрації водню в кратері Оккатор була складена на основі спостережень з еліптичних орбіт, завдяки яким космічний апарат був дуже близько до поверхні, каже Преттіман, повідомляє Scitechdaily

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[ + – ] Дослідження було зосереджено на кратері Оккатор (зліва). Нещодавно представлена карта (праворуч) показує вищі концентрації водню, ніж очікувалося. Результати показують, що матеріали кори, викинуті кратеротворчим ударом, багаті водяним льодом. Фото: ISS

У дослідженні говориться, що прилади апарату Dawn виявили підвищену концентрацію водню на поверхні кратера Оккатор, діаметром 92 кілометри. Преттіман стверджує, що надлишок водню перебуває в формі водяного льоду. Результати дослідження підтверджують, що зовнішня кора Церери багата на лід і що водяний лід може вижити в ударних кратерах на безповітряних крижаних тілах.

"Ми думаємо, що лід зберігся недалеко від поверхні протягом приблизно 20 мільйонів років після утворення Оккатора. Подібність між глобальним розподілом водню і структурою великих кратерів передбачає, що в результаті ударних процесів лід піднявся на поверхню в іншому місці на Церері. Цей процес супроводжується втратою льоду в результаті сублімації, викликаної нагріванням поверхні сонячним світлом", — говорить Преттіман.

[ + – ] кратер Оккатор Фото: ISS

"В результаті удару, що утворив Оккатор, матеріали кори були викинуті з глибини до 10 кілометрів. Таким чином, спостерігається підвищення концентрації водню в кратері і матеріалу в результаті викиду підтверджує наше твердження, що кора багата на лід. Отримані дані підтверджують думку про те, що Церера є диференційованим тілом, у якому лід відділився від породи, щоб сформувати крижану зовнішню оболонку і підповерхневий океан", — говорить Преттіман.

"Наші результати можуть допомогти зрозуміти еволюцію великих і малих крижаних тіл, — каже Преттіман. — У ширшому сенсі, на Церері може бути життя, тому вона є привабливою метою для майбутніх досліджень".

[ + – ] Порівняння Церери (внизу зліва) з Місяцем (угорі ліворуч) і Землею (праворуч) Фото: wikipedia

Церера розташована в поясі астероїдів і є найменшою з карликових планет Сонячної системи. Цереру відкрили в 1801 році. Спочатку вона вважалася астероїдом, і тільки в 2006 році Церера стала карликовою планетою.