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Великі надії карликової планети. У кратері на Церерs був виявлений водяний лід (фото)

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Церера
Фото: wikipedia | Церера

У новому дослідженні йдеться, що на Церерs може бути життя.

Аномалії в розподілі водню в кратері Оккатор на карликовій планеті Церера показують наявність крижаної кори, йдеться в новому дослідженні Тома Преттімана і його колег з Планетологічного інституту США. Докази були отримані за допомогою даних космічного апарату Dawn. Детальна карта концентрації водню в кратері Оккатор була складена на основі спостережень з еліптичних орбіт, завдяки яким космічний апарат був дуже близько до поверхні, каже Преттіман, повідомляє Scitechdaily

Оккатор
Дослідження було зосереджено на кратері Оккатор (зліва). Нещодавно представлена карта (праворуч) показує вищі концентрації водню, ніж очікувалося. Результати показують, що матеріали кори, викинуті кратеротворчим ударом, багаті водяним льодом.
Фото: ISS

У дослідженні говориться, що прилади апарату Dawn виявили підвищену концентрацію водню на поверхні кратера Оккатор, діаметром 92 кілометри. Преттіман стверджує, що надлишок водню перебуває в формі водяного льоду. Результати дослідження підтверджують, що зовнішня кора Церери багата на лід і що водяний лід може вижити в ударних кратерах на безповітряних крижаних тілах.

"Ми думаємо, що лід зберігся недалеко від поверхні протягом приблизно 20 мільйонів років після утворення Оккатора. Подібність між глобальним розподілом водню і структурою великих кратерів передбачає, що в результаті ударних процесів лід піднявся на поверхню в іншому місці на Церері. Цей процес супроводжується втратою льоду в результаті сублімації, викликаної нагріванням поверхні сонячним світлом", — говорить Преттіман.

кратер Оккатор
кратер Оккатор
Фото: ISS

"В результаті удару, що утворив Оккатор, матеріали кори були викинуті з глибини до 10 кілометрів. Таким чином, спостерігається підвищення концентрації водню в кратері і матеріалу в результаті викиду підтверджує наше твердження, що кора багата на лід. Отримані дані підтверджують думку про те, що Церера є диференційованим тілом, у якому лід відділився від породи, щоб сформувати крижану зовнішню оболонку і підповерхневий океан", — говорить Преттіман.

"Наші результати можуть допомогти зрозуміти еволюцію великих і малих крижаних тіл, — каже Преттіман. — У ширшому сенсі, на Церері може бути життя, тому вона є привабливою метою для майбутніх досліджень".

Порівняння Церери (внизу зліва) з Місяцем (угорі ліворуч) і Землею (праворуч)
Порівняння Церери (внизу зліва) з Місяцем (угорі ліворуч) і Землею (праворуч)
Фото: wikipedia

Церера розташована в поясі астероїдів і є найменшою з карликових планет Сонячної системи. Цереру відкрили в 1801 році. Спочатку вона вважалася астероїдом, і тільки в 2006 році Церера стала карликовою планетою.