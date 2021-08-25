Языком цифр: преимущества сушильной машины от LG

Сушильная машина в последнее время превратилась в незаменимую домашнюю помощницу, хотя еще недавно считалась не самым важным предметом техники. Мы осознали, что качественная сушка любимых вещей не менее важна, чем их стирки. Об этом хорошо знает LG — производитель эффективных сушильных машин, в которых каждая из функций настроена не только на то, чтобы облегчить ежедневную рутину, но и на заботу о здоровье владельцев.

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Поговорим об этом языком цифр и фактов на примере сушильной машины модели DC90V9V9W. По словам пользователей, сушильная машина — это не только уход за тканью, это также функция самоочистки и забота о здоровье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

99,99% — гарантированная производителем степень избавления от аллергенов при высушивании вещей в машине. С помощью цикла "Гипоаллергенная сушки" из тканей удаляются бактерии, вирусы, микроорганизмы и аллергены. Это очень важно в условиях современного мира, а также в семьях с маленькими детьми или аллергиками, опасность для здоровья которых могут представлять вполне обыденные предметы быта. А особенно там, где ежедневно приходится стирать и высушивать большой объем белья. Это также незаменимая функция, если кто-то в семье страдает респираторными заболеваниями и тому подобное. Новая сушильная машина очистит даже такие сложные в уходе вещи, как плюшевые игрушки, подушки, пледы и одеяла.

К слову, удаление 99,99% аллергенов сушильной машиной подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF). Это очень важно также для людей, которые не имеют аллергий — в пору цветения деревьев или для жителей городов с не лучшей экологической ситуацией.

Этот факт отличает модель от техники других брендов, которая в похожем режиме удаляет только пух и шерсть.

16% — на столько процентов позволяет ускорить сушку в машине LG DC90V9V9W режим Eco Hybrid ™. С ним также можно сэкономить 23% электроэнергии — на выбор. Эти возможности экономии изрядно расширяют специальные режимы сушильной машины. Вы можете выбирать — запрограммировать экономичную сушку в свободное время или осуществить срочную сушку любимого платья до выхода из дома.

А еще инверторный тепловой насос LG DUAL Inverter Heat Pump ™ позволяет экономить электроэнергию. Высокая энергоэффективность — это еще одно из преимуществ. Его уникальная особенность заключается в двойном цилиндре компрессора, который обеспечивает класс энергоэффективности техники А +++. Эксперты подсчитали: используя сушку DC90V9V9W, можно вернуть расходы за пользование пылесосом в течение года!

Благодаря деликатной низкотемпературной сушке холодным воздухом тепловой насос сохраняет мягкость ткани, а также снижает риск повреждения и усадки. Поэтому сушильной машине можно доверить все: шелковое белье, шерстяные свитера или объемные пуховики. Дополнительным преимуществом является наличие удобного стеллажа для деликатных тканей и обуви, чтобы процесс сушки был максимально эффективным и удобным, с отдельной программой для сушки вещей с его использованием. Техника позаботится о том, чтобы подобрать оптимальный режим для каждой вещи и она прослужила дольше. Дополнительный бонус при этом — уменьшение шума и вибрации от работы сушильной машины.

3 — столько раз за цикл сушильная машина самостоятельно промывает конденсатор мощной струей воды, убирая мелкую пыль. Функция автоматической очистки конденсатора позволяет забыть о проблемах ухода за техникой и ручную чистку. Это сохраняет эффективность техники на том же уровне, как и в новой сушильной машины.

ЧТО ЕЩЕ?

Известно, что динамичный образ нашей жизни требует высоких скоростей и профессиональных подходов. Сушильная машина LG модели DC90V9V9W прекрасно минимизирует домашние процессы и освобождает пространство. В паре со стиральной машиной она сохраняет наши важнейшие ресурсы — время, здоровье и деньги.

Например, используя Wi-Fi и приложение LG ThinQ, можно дистанционно задавать параметры, устранять неполадки и синхронизировать режимы техники для быстрой и безопасной сушки с помощью технологии SMART PAIRING. Например, как только стиралка завершит свой цикл, сушильная машина автоматически выставит наиболее подходящий цикл. Удобно, не так ли?

Несмотря на то, что машина требует дополнительного места, эксперты разработали варианты установки, оптимальные для любого интерьера. Сюда же — функция, позволяющая перевесить ее дверцу в подходящую для вас сторону.

Безупречный стиль, долговечность техники и качество LG подчеркивает дверца сушки из закаленного стекла, стильный металлический переключатель и большой удобный дисплей.