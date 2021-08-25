Мовою цифр: переваги сушильної машини від LG

Сушильна машина останнім часом перетворилася у незамінну домашню помічницю, хоч іще не так давно вважалася не найважливішим предметом техніки. Ми усвідомили, що якісне сушіння улюблених речей не менш важливе, аніж їх прання. Про це добре знає LG — виробник найефективніших сушильних машин, у яких кожна із функцій налаштована не лише на те, аби полегшити щоденну рутину, а й щоб подбати про здоров"я власників.

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Поговоримо про це мовою цифр і фактів на прикладі сушильної машини моделі DC90V9V9W. За словами користувачів, сушильна машина — це не лише догляд за тканиною, це також функція самоочищення і турбота про здоров'я.

ЛИШЕ ЦИФРИ

99,99% — гарантований виробником ступінь позбавлення від алергенів за умови висушування речей у машині. За допомогою циклу "Гіпоалергенне сушіння" з тканин видаляються бактерії, віруси, мікроорганізми та алергени. Це надзвичайно важливо в умовах сучасного світу, а також у сім"ях з маленькими дітьми або ж алергіками, небезпеку для здоров"я яких можуть становити цілком буденні речі побуту. А особливо там, де щодня доводиться прати й висушувати великий об"єм білизни. Це також незамінна функція, якщо хтось у родині страждає на респіраторні захворювання тощо. Нова сушильна машина очистить навіть такі складні у догляді речі, як плюшеві іграшки, подушки, пледи й ковдри.

До слова, видалення 99,99% алергенів сушильною машиною підтверджено Британською асоціацією з боротьби з алергією (BAF). Це надзвичайно важливо також для людей, які не мають алергій – у пору цвітіння дерев або ж для мешканців міст з не найкращою екологічною ситуацією.

Цей факт відрізняє модель від техніки інших брендів, яка в подібному режимі видаляє лише пух і шерсть.

16% — на стільки відсотків дозволяє прискорити сушіння у машині LG DC90V9V9W режим Eco Hybrid™. Або ж з ним можна заощадити 23% електроенергії – на вибір. Ці можливості економії неабияк розширюють спеціальні режими сушильної машини. Ви можете обирати – запрограмувати економну сушку у вільний час або ж здійснити термінове сушіння улюбленої сукні до виходу з дому.

А ще інверторний тепловий насос LG DUAL Inverter Heat Pump™ дозволяє економити електроенергію. Висока енергоефективність — це ще одна з переваг. Його унікальна особливість полягає в подвійному циліндрі компресора, який забезпечує клас енергоефективності техніки А+++. Експерти підрахували: використовуючи сушку DC90V9V9W, можна повернути витрати за користування пилососом протягом року!

Завдяки делікатному низькотемпературному сушінню холодним повітрям тепловий насос зберігає м'якість тканини, а також знижує ризик пошкодження та усадки. Тому сушильній машині можна довірити геть усе: шовкову білизну, вовняні светри або об"ємні пуховики. Додатковою перевагою є наявність зручного стелажу для делікатних тканин та взуття, щоб процес сушіння був максимально ефективним та зручним з окремою програмою для сушіння речей з його використанням. Техніка подбає про те, аби підібрати оптимальний режим для кожної речі й та прослужила значно довше. Додатковий бонус при цьому – зменшення шуму і вібрації від роботи сушильної машини.

3 – стільки разів за цикл сушильна машина самостійно промиває конденсатор потужним струменем води, прибираючи дрібний пил. Функція автоматичного очищення конденсатора дозволяє забути про проблеми догляду за технікою і ручну чистку. Це зберігає ефективність техніки на тому ж рівні, як і у нової сушильної машини.

ЩО ІЩЕ?

Відомо, що динамічний спосіб нашого життя потребує високих швидкостей і професійних підходів. Сушильна машина LG моделі DC90V9V9W чудово мінімізує домашні процеси і звільняє простір. У парі з пральною машиною вона зберігає наші найважливіші ресурси – час, здоров'я і гроші.

Наприклад, використовуючи Wi-Fi і додаток LG ThinQ, можна дистанційно задавати параметри, усувати неполадки та синхронізувати режими техніки для швидкої й безпечної сушки за допомогою технології SMART PAIRING. Наприклад, щойно пралка завершить свій цикл, сушильна машина автоматично виставить найбільш підходящий цикл. Зручно, чи не так?

Незважаючи на те, що машина потребує додаткового місця, експерти розробили варіанти встановлення, оптимальні для будь-якого інтер"єру. Сюди ж – функція, що дозволяє перевісити її дверцята у підходящий для вас бік.

Бездоганний стиль, довговічність техніки і якість LG підкреслюють дверцята сушки із загартованого скла, стильний металевий перемикач та великий зручний дисплей.