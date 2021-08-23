Блуждающие монстры. По Млечному Пути могут гулять 12 сверхмассивных черных дыр

Исследователи говорят, что такие "странники" могут свободно передвигаться по всей галактике.

Сверхмассивные черные дыры, как правило, располагаются в центрах галактик, но как показало исследование, некоторые из них предпочитают путешествовать по своего галактическому дому. Об этом сообщает Science Alert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такие черные дыры называют "странниками", и их почти невозможно наблюдать напрямую. Но новый набор симуляций позволил группе ученых определить, сколько может быть во Вселенной таких "странников" и их местоположение.

Таким образом ученые смогут выяснить, откуда берутся сверхмассивные черные дыры – монстры, которые в миллионы или миллиарды раз превышающие массу Солнца. Процесс их образования и роста до сих пор окутан тайной.

Космологи считают, что сверхмассивные черные дыры находятся в ядрах почти всех галактик. Но пути образования сверхмассивных черных дыр неясны. Ученые знают, что черные дыры звездной массы образуются при коллапсе ядра массивных звезд, но этот механизм не работает для черных дыр, чья масса примерно в 55 раз превосходит массу Солнца.

Одна из теорий гласит, что сверхмассивные черные дыры растут за счет поглощения звезд, газа, пыли и других черных дыр, когда сталкиваются две галактики.

Но процесс столкновения галактик занимает очень много времени. Такое окно дает шанс на то, что процесс слияния может затянуться или быть полностью предотвращенным, что приведет к появлению "странников".

Команда астрономов во главе с Анджело Рикарте из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики воспользовалась космологической моделью Ромула. Так исследователи попытались выяснить, как часто такие столкновения происходили в прошлом и сколько черных дыр может бродить по Вселенной сегодня.

"Галактики с массой Млечного Пути содержат в среднем 12 сверхмассивных черных дыр, которые блуждают по гало далеко от центра галактики", – говорит Рикарте.

Команда также обнаружила, что в ранней Вселенной, примерно до 2 млрд лет после Большого взрыва, "странников" было больше, чем сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик.

Также согласно моделированию, некоторые "странники" все еще могут оставаться во Вселенной.

"Мы обнаружили, что количество блуждающих черных дыр зависит от массы гало, поэтому мы ожидаем, что в гало скоплений галактик будут тысячи блуждающих черных дыр", – считают исследователи.

Такие черные дыры не обязательно будут активными, поэтому исследователям еще предстоит отыскать способ, как обнаружить загадочных "странников".