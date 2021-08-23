Блукаючі монстри. Чумацьким Шляхом можуть гуляти 12 надмасивних чорних дір

Дослідники говорять, що такі "мандрівники" можуть вільно пересуватися по всій галактиці.

Надмасивні чорні діри, як правило, розташовуються в центрах галактик, але як показало дослідження, деякі з них вважають за краще подорожувати по свому галактичному дому. Про це повідомляє Science Alert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Такі чорні діри називають "мандрівниками", і їх майже неможливо спостерігати безпосередньо. Але новий набір симуляцій дозволив групі вчених визначити, скільки може бути у Всесвіті таких "мандрівників" і їх місце розташування.

Таким чином вчені зможуть з'ясувати, звідки беруться надмасивні чорні діри — монстри, які в мільйони чи мільярди разів перевищують масу Сонця. Процес їх утворення і зростання до сих пір оповитий таємницею.

Космологи вважають, що надмасивні чорні діри знаходяться в ядрах багатьох галактик. Але шляхи росту надмасивних чорних дір неясні. Вчені знають, що чорні діри зоряної маси утворюються при колапсі ядра масивних зірок, але цей механізм не працює для чорних дір, чия маса приблизно в 55 раз перевищує масу Сонця.

Одна з теорій свідчить, що надмасивні чорні діри ростуть за рахунок поглинання зірок, газу, пилу та інших чорних дір, коли стикаються дві галактики.

Але процес зіткнення галактик займає дуже багато часу. Таке вікно дає шанс на те, що процес злиття може затягнутися або бути повністю скасованним, що призведе до появи "мандрівників".

Команда астрономів на чолі з Анджело Рікарте з Гарвардського і Смітсонівського центру астрофізики скористалася космологічної моделлю Ромула. Так дослідники спробували з'ясувати, як часто такі зіткнення відбувалися в минулому і скільки чорних дір може бродити по Всесвіту сьогодні.

"Галактики з масою Чумацького Шляху містять в середньому 12 надмасивних чорних дір, які блукають по гало далеко від центру галактики", — говорить Рікарте.

Команда також виявила, що в ранньому Всесвіті, приблизно до 2 млрд років після Великого вибуху, "мандрівників" було більше, ніж надмасивних чорних дір у ядрах галактик.

Також згідно моделювання, деякі "мандрівники" все ще можуть залишатися у Всесвіті.

"Ми виявили, що кількість блукаючих чорних дір залежить від маси гало, тому ми очікуємо, що в гало скупчень галактик будуть тисячі блукаючих чорних дір", — вважають дослідники.

Такі чорні діри не обов'язково будуть активними, тому дослідникам ще належить відшукати спосіб, як виявити загадкових "мандрівників".