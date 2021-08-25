Меркурий уже не самый близкий к Солнцу: ученые нашли нового ближайшего соседа звезды

Астрономы с помощью телескопа в Чили обнаружили самый быстро вращающийся вокруг Солнца астероид, и он ближе к звезде, чем даже Меркурий.

Астероид, который назвали 2021 PH27, делает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней, в то время как Меркурий – за 88 дней. У 2021 PH27 эллиптическая и сильно наклоненная орбита, которая пересекает орбиты Венеры и Меркурия. Размер астероида составляет около 1 километра в диаметре. 2021 PH27 находится на расстоянии 20 миллионов километров от Солнца, а температура на его поверхности достигает почти 500 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы плавить свинец, сообщает Forbes

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Астероид PH27 2021 года в данный момент скрылся за Солнцем и его будет видно только в начале 2022 года. Астрономы запланировали на это время дополнительные наблюдения, которые позволят определить точную орбиту астероида, а также новому небесному телу нужно придумать официальное название.

По словам ученых, открытие астероида 2021 PH27 имеет очень важное значение для понимания того, какие астероиды могут однажды столкнуться с Землей.

"Нам важно изучить все астероиды, которые находятся вблизи Земли. Некоторые из них могут когда-нибудь столкнуться с нашей планетой, но они приближаются днем, а большинство наблюдений проводится ночью", — говорит Скотт С. Шеппард из Института Карнеги, США.

Как обнаружили астероид

Шеппард увидел новый астероид 2021PH27 на фотографиях, сделанных в сумерках Яном Делл'Антонио и Шенмингом Фу из Университета Брауна, США. Они использовали обзорную камеру DECam с разрешением в 570-мегапикселей, которая размещена на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

Откуда он взялся

Откуда появился астероид 2021 PH27 остается загадкой для ученых, но у них есть некоторые предположения.

"Более вероятно, что астероид 2021 PH27 прилетел из Главного пояса астероидов, и гравитация внутренних планет сформировала его новую орбиту в ее нынешнем состоянии", — говорит Шеппард.

"Учитывая большой угол наклона орбиты астероида, который составляет 32 градуса, вполне возможно, что 2021 PH27 является угасшей кометой из внешних районов Солнечной системы. Она слишком приблизилась к одной из планет на пути во внутреннюю часть Солнечной системы", — говорит Шеппард.

По словам ученых, астероид 2021 PH27 вероятно, будет разрушен при столкновении с Меркурием, Венерой или Солнцем. Но это случится не в ближайшем будущем.