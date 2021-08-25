Меркурій уже не найближчий до Сонця: учені знайшли нового найближчого сусіда зірки

Астрономи за допомогою телескопа в Чилі виявили астероїд навколо Сонця, що найшвидше обертається, і він ближче до зірки, ніж навіть Меркурій.

Астероїд, який назвали 2021 PH27, робить повний оборот навколо Сонця за 113 днів, у той час як Меркурій — за 88 днів. У 2021 PH27 еліптична і сильно нахилена орбіта, яка перетинає орбіти Венери і Меркурія. Розмір астероїда становить близько 1 кілометра в діаметрі. 2021 PH27 розташований на відстані 20 мільйонів кілометрів від Сонця, а температура на його поверхні досягає майже 500 градусів за Цельсієм. Цього достатньо, щоб плавити свинець, повідомляє Forbes.

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Астероїд PH27 2021 року наразі зник за Сонцем і його буде видно тільки на початку 2022 року. Астрономи запланували на цей час додаткові спостереження, які дозволять визначити точну орбіту астероїда, а також новому небесному тілу потрібно придумати офіційну назву.

За словами вчених, відкриття астероїда 2021 PH27 має дуже важливе значення для розуміння того, які астероїди можуть одного разу зіткнутися із Землею.

"Нам важливо вивчити всі астероїди поблизу Землі. Деякі з них можуть коли-небудь зіткнутися з нашою планетою, але вони наближаються вдень, а більшість спостережень проводиться вночі", — говорить Скотт С. Шеппард з Інституту Карнегі, США.

Як виявили астероїд

Шеппард побачив новий астероїд 2021PH27 на фотографіях, зроблених у сутінках Яном Делл'Антоніо і Шенмінгом Фу з Університету Брауна, США. Вони використовували оглядову камеру DECam з розширеною здатністю в 570-мегапікселів, яка розміщена на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланко в міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі.

Звідки він взявся

Звідки з'явився астероїд 2021 PH27, залишається загадкою для вчених, але в них є деякі припущення.

"Більш ймовірно, що астероїд 2021 PH27 прилетів з Головного поясу астероїдів, і гравітація внутрішніх планет сформувала його нову орбіту в її нинішньому стані", — каже Шеппард.

"З огляду на великий кут нахилу орбіти астероїда, який становить 32 градуси, цілком можливо, що 2021 PH27 є згаслою кометою із зовнішніх районів Сонячної системи. Вона занадто наблизилася до однієї з планет на шляху у внутрішню частину Сонячної системи", — говорить Шеппард.

За словами вчених, астероїд 2021 PH27, ймовірно, буде зруйнований при зіткненні з Меркурієм, Венерою або Сонцем. Але це станеться не в найближчому майбутньому.