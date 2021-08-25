Бессмертная любовь. В Китае нашли могилу с влюбленными, возрастом 1500 лет
Ученые считают, что женщина пожертвовала собой, чтобы уйти из жизни в объятиях мужа.
В Китае археологи обнаружили могилу с двумя обнимающимися влюбленными, которые были похоронены вместе более 1500 лет назад. Об этом сообщает Science Alert.
Ученые предполагают, что женщина, носившая кольцо на безымянном пальце левой руки, пожертвовала собой, чтобы быть похороненной вместе с мужем.
"Это первая пара, которая была захоронена в любовных объятиях, ничего подобного ранее не находили в Китае", – говорит ведущий исследователь Цянь Ван.
Археологи обнаружили необычное захоронения при раскопках кладбища, которое было найдено во время строительных работ в провинции Шаньси. На кладбище нашли около 600 захоронений древней кочевой группы северного Китая, датируемой династией Северная Вэй (386-534 гг. н.э.).
Поскольку захоронение пары было уникальным, археологи решили не раскапывать полностью скелеты. Вместо этого команда оставила влюбленных неразлучными.
Исследователи выяснили, что мужчина был ростом 161,5 сантиметр и имел несколько травм, в том числе сломанную руку, искалеченный палец на правой руке и костные шпоры на правой ноге. Ученые считают, что он умер в возрасте от 29 до 35 лет.
В это же время, женщина была более здоровой на момент смерти. Ее рост составлял 157,1 см, и у нее обнаружилось всего несколько проблем с зубами, включая кариес. Скорее всего, она умерла в возрасте от 35 до 40 лет.
Возможно, женщина носила кольцо на безымянном пальце под влиянием "обычаев западных регионов и других регионов Шелкового пути, что отражает интеграцию китайской и западной культур", отмечает Ван.
Похоронили пару с особенной нежностью и осторожностью. Тело мужчины было обращено к женщине, а его лева рука лежала под ее телом. Правая рука мужчины обнимала супругу, а его левая рука лежала на ее талии. Тело женщины также было расположено "в положении для объятий", пишут исследователи. Голова женщины была повернута немного вниз, а это означает, что ее лицо лежало на плече мужа. Руки женщины обнимали тело мужа.
"Послание было ясным – муж и жена лежали вместе, обнимая друг друга в вечной любви в загробной жизни", – отметили исследователи.
У команду было несколько идей о том, как пара оказалась в одной могиле. Маловероятно, что влюбленные умерли одновременно, поскольку на телах не было найдено следов насилия, болезни или отравления. Возможно, супруг умер первым, а его жена пожертвовала собой, чтобы их тела похоронили вместе, предполагают исследователи.
Исследователи считают, что в первом тысячелетии, когда пара была жива, стремление свободно выражать любовь в Китае стало культурно "заметным". Тогда появилось изобилие вымышленных любовных историй и даже исторические записи о людях, совершивших самоубийство из-за несчастной любви.