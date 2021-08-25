Бессмертная любовь. В Китае нашли могилу с влюбленными, возрастом 1500 лет

Ученые считают, что женщина пожертвовала собой, чтобы уйти из жизни в объятиях мужа.

В Китае археологи обнаружили могилу с двумя обнимающимися влюбленными, которые были похоронены вместе более 1500 лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

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Ученые предполагают, что женщина, носившая кольцо на безымянном пальце левой руки, пожертвовала собой, чтобы быть похороненной вместе с мужем.

"Это первая пара, которая была захоронена в любовных объятиях, ничего подобного ранее не находили в Китае", – говорит ведущий исследователь Цянь Ван.

Археологи обнаружили необычное захоронения при раскопках кладбища, которое было найдено во время строительных работ в провинции Шаньси. На кладбище нашли около 600 захоронений древней кочевой группы северного Китая, датируемой династией Северная Вэй (386-534 гг. н.э.).

Поскольку захоронение пары было уникальным, археологи решили не раскапывать полностью скелеты. Вместо этого команда оставила влюбленных неразлучными.

Исследователи выяснили, что мужчина был ростом 161,5 сантиметр и имел несколько травм, в том числе сломанную руку, искалеченный палец на правой руке и костные шпоры на правой ноге. Ученые считают, что он умер в возрасте от 29 до 35 лет.

В это же время, женщина была более здоровой на момент смерти. Ее рост составлял 157,1 см, и у нее обнаружилось всего несколько проблем с зубами, включая кариес. Скорее всего, она умерла в возрасте от 35 до 40 лет.

Возможно, женщина носила кольцо на безымянном пальце под влиянием "обычаев западных регионов и других регионов Шелкового пути, что отражает интеграцию китайской и западной культур", отмечает Ван.

Похоронили пару с особенной нежностью и осторожностью. Тело мужчины было обращено к женщине, а его лева рука лежала под ее телом. Правая рука мужчины обнимала супругу, а его левая рука лежала на ее талии. Тело женщины также было расположено "в положении для объятий", пишут исследователи. Голова женщины была повернута немного вниз, а это означает, что ее лицо лежало на плече мужа. Руки женщины обнимали тело мужа.

"Послание было ясным – муж и жена лежали вместе, обнимая друг друга в вечной любви в загробной жизни", – отметили исследователи.

У команду было несколько идей о том, как пара оказалась в одной могиле. Маловероятно, что влюбленные умерли одновременно, поскольку на телах не было найдено следов насилия, болезни или отравления. Возможно, супруг умер первым, а его жена пожертвовала собой, чтобы их тела похоронили вместе, предполагают исследователи.

Исследователи считают, что в первом тысячелетии, когда пара была жива, стремление свободно выражать любовь в Китае стало культурно "заметным". Тогда появилось изобилие вымышленных любовных историй и даже исторические записи о людях, совершивших самоубийство из-за несчастной любви.