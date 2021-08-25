Безсмертна любов. У Китаї знайшли могилу із закоханими, віком 1500 років
Учені вважають, що жінка пожертвувала собою, щоб піти з життя в обіймах чоловіка.
У Китаї археологи виявили могилу з двома закоханими в обіймах, які були поховані разом понад 1500 років тому. Про це повідомляє Science Alert.
Учені припускають, що жінка, яка носила кільце на безіменному пальці лівої руки, пожертвувала собою, щоб бути похованою разом з чоловіком.
"Це перша пара, яка була похована в любовних обіймах, нічого подібного раніше не знаходили в Китаї", — говорить провідний дослідник Цянь Ван.
Археологи виявили незвичайне поховання при розкопках кладовища, яке було знайдено під час будівельних робіт у провінції Шаньсі. На кладовищі знайшли близько 600 поховань древньої кочової групи північного Китаю, що датується династією Північна Вей (386-534 рр. н.е.).
Оскільки поховання пари було унікальним, археологи вирішили не розкопувати повністю скелети. Замість цього команда залишила закоханих нерозлучними.
Дослідники з'ясували, що чоловік був зростом 161,5 сантиметр і мав кілька травм, зокрема зламану руку, покалічений палець на правій руці і кісткові шпори на правій нозі. Учені вважають, що він помер у віці від 29 до 35 років.
У цей же час, жінка була більш здоровою на момент смерті. Її зріст становив 157,1 см, і в неї виявилося всього кілька проблем із зубами, включаючи карієс. Швидше за все, вона померла у віці від 35 до 40 років.
Можливо, жінка носила кільце на безіменному пальці під впливом "звичаїв західних регіонів та інших регіонів Шовкового шляху, що відображає інтеграцію китайської і західної культур", зазначає Ван.
Поховали пару з особливою ніжністю й обережністю. Тіло чоловіка було звернуто до жінки, а його ліва рука лежала під її тілом. Права рука чоловіка обіймала дружину, а його ліва рука лежала на її талії. Тіло жінки також було розташовано "в положенні для обіймів", пишуть дослідники. Голова жінки була повернута трохи вниз, а це означає, що її обличчя лежало на плечі чоловіка. Руки жінки обіймали тіло чоловіка.
"Послання було зрозумілим — чоловік і дружина лежали разом, обіймаючи одне одного у вічній любові в загробному житті", — зазначили дослідники.
У команди було кілька ідей про те, як пара опинилася в одній могилі. Малоймовірно, що закохані померли одночасно, оскільки на тілах не було знайдено слідів насильства, хвороби чи отруєння. Можливо, чоловік помер першим, а його дружина пожертвувала собою, щоб їхні тіла поховали разом, припускають дослідники.
Дослідники вважають, що в першому тисячолітті, коли пара була живою, прагнення вільно висловлювати любов у Китаї стало культурно "помітним". Тоді з'явився достаток вигаданих любовних історій і навіть історичні записи про людей, які скоїли самогубство через нещасне кохання.