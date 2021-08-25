Безсмертна любов. У Китаї знайшли могилу із закоханими, віком 1500 років

Учені вважають, що жінка пожертвувала собою, щоб піти з життя в обіймах чоловіка.

У Китаї археологи виявили могилу з двома закоханими в обіймах, які були поховані разом понад 1500 років тому. Про це повідомляє Science Alert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Учені припускають, що жінка, яка носила кільце на безіменному пальці лівої руки, пожертвувала собою, щоб бути похованою разом з чоловіком.

"Це перша пара, яка була похована в любовних обіймах, нічого подібного раніше не знаходили в Китаї", — говорить провідний дослідник Цянь Ван.

Археологи виявили незвичайне поховання при розкопках кладовища, яке було знайдено під час будівельних робіт у провінції Шаньсі. На кладовищі знайшли близько 600 поховань древньої кочової групи північного Китаю, що датується династією Північна Вей (386-534 рр. н.е.).

Оскільки поховання пари було унікальним, археологи вирішили не розкопувати повністю скелети. Замість цього команда залишила закоханих нерозлучними.

Дослідники з'ясували, що чоловік був зростом 161,5 сантиметр і мав кілька травм, зокрема зламану руку, покалічений палець на правій руці і кісткові шпори на правій нозі. Учені вважають, що він помер у віці від 29 до 35 років.

У цей же час, жінка була більш здоровою на момент смерті. Її зріст становив 157,1 см, і в неї виявилося всього кілька проблем із зубами, включаючи карієс. Швидше за все, вона померла у віці від 35 до 40 років.

Можливо, жінка носила кільце на безіменному пальці під впливом "звичаїв західних регіонів та інших регіонів Шовкового шляху, що відображає інтеграцію китайської і західної культур", зазначає Ван.

Поховали пару з особливою ніжністю й обережністю. Тіло чоловіка було звернуто до жінки, а його ліва рука лежала під її тілом. Права рука чоловіка обіймала дружину, а його ліва рука лежала на її талії. Тіло жінки також було розташовано "в положенні для обіймів", пишуть дослідники. Голова жінки була повернута трохи вниз, а це означає, що її обличчя лежало на плечі чоловіка. Руки жінки обіймали тіло чоловіка.

"Послання було зрозумілим — чоловік і дружина лежали разом, обіймаючи одне одного у вічній любові в загробному житті", — зазначили дослідники.

У команди було кілька ідей про те, як пара опинилася в одній могилі. Малоймовірно, що закохані померли одночасно, оскільки на тілах не було знайдено слідів насильства, хвороби чи отруєння. Можливо, чоловік помер першим, а його дружина пожертвувала собою, щоб їхні тіла поховали разом, припускають дослідники.

Дослідники вважають, що в першому тисячолітті, коли пара була живою, прагнення вільно висловлювати любов у Китаї стало культурно "помітним". Тоді з'явився достаток вигаданих любовних історій і навіть історичні записи про людей, які скоїли самогубство через нещасне кохання.