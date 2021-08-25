Проблемы на МКС. Астронавт NASA не смог выйти в открытый космос

Из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов, NASA отложило важный выход в открытый космос.

Космическое агентство отложило выход в открытый космос американского и японского астронавтов после того, как американец получил защемление нерва во время работы на Международной космической станции, сообщает space.com

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Бортинженер 65-й экспедиции Майк Ванде Хай из NASA должен был выйти в открытый космос на 6,5 часов вместе с Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), но американское космическое агентство отменило выход ссылаясь на "незначительную медицинскую проблему у астронавта Ванде Хай".

"У меня произошло защемление нерва в шее", — написал Майк Ванде Хай в Твиттере. "Я с нетерпением жду возможности установить комплект солнечных батарей IROSA. Сегодня был неподходящий день".

В заявлении NASA говорится, что запланированный выход в открытый космос не был привязан ко времени, и защемление нерва у Ванде Хай не повлияет на дальнейшую работу. Ванде Хай и Хошиде должны были продолжить работу по установке нового типа солнечных батарей iROSA на Международной космической станции, которые помогут улучшить энергосистему станции.

Защемление нервов может возникнуть, когда давление в тканях вокруг нерва нарушает его нормальное функционирование, что может вызвать боль, а также чувство покалывания, онемения и слабости. "Отдых и другие консервативные методы лечения помогают большинству людей восстановится после защемления нерва в течение нескольких дней или недель, хотя иногда пациентам требуется операция", — говорят специалисты из клиники Мэйо, США.

По словам представителей NASA, новый выход в открытый космос американского и японского астронавтов состоится после выходов российских астронавтов 3 и 9 сентября и прибытия грузового космического корабля SpaceX Dragon, запланированного на 28 августа.

Ванде Хай прилетел на МКС ​​в апреле вместе с россиянами Олегом Новицким и Петром Дубровым на космическом корабле "Союз МС-18". Он проведет на борту станции около года, прежде чем вернется обратно на Землю.