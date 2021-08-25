Проблеми на МКС. Астронавт NASA не зміг вийти у відкритий космос

Через проблеми зі здоров'ям одного з астронавтів, NASA відклало важливий вихід у відкритий космос.

Космічне агентство відклало вихід у відкритий космос американського та японського астронавтів після того, як американець отримав защемлення нерва під час роботи на Міжнародній космічній станції, повідомляє space.com.

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Бортінженер 65-ої експедиції Майк Ванде Хай з NASA повинен був вийти у відкритий космос на 6,5 годин разом з Акіхіко Хосіде з Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), але американське космічне агентство відмінило вихід посилаючись на "незначну медичну проблему в астронавта Ванде Хай".

"У мене сталося защемлення нерва в шиї", — написав Майк Ванде Хай в Твіттері. "Я з нетерпінням чекаю можливості встановити комплект сонячних батарей IROSA. Сьогодні був невідповідний день".

У заяві NASA йдеться, що запланований вихід у відкритий космос не був прив'язаний до часу, і защемлення нерва у Ванде Хай не вплине на подальшу роботу. Ванде Хай і Хосіде повинні були продовжити роботу зі встановлення нового типу сонячних батарей iROSA на Міжнародній космічній станції, які допоможуть поліпшити енергосистему станції.

Защемлення нервів може виникнути, коли тиск у тканинах навколо нерва порушує його нормальне функціонування, що може викликати біль, а також відчуття поколювання, оніміння і слабкості. "Відпочинок та інші консервативні методи лікування допомагають більшості людей відновитися після защемлення нерва протягом декількох днів або тижнів, хоча іноді пацієнтам потрібна операція", — говорять фахівці з клініки Мейо, США.

За словами представників NASA, новий вихід у відкритий космос американського та японського астронавтів відбудеться після виходів російських астронавтів 3 і 9 вересня і прибуття вантажного космічного корабля SpaceX Dragon, запланованого на 28 серпня.

Ванді Хай прилетів на МКС у квітні разом із росіянами Олегом Новицьким та Петром Дубровим на космічному кораблі "Союз МС-18". Він проведе на борту станції приблизно рік, перш ніж повернеться назад на Землю.