Больше Киева и Харькова. Антарктиде едва удалось избежать столкновения с огромным айсбергом

В ледяной материк чуть не врезался айсберг площадью 1270 кв.км.

Айсберг под названием А-74, площадью немного превышающий площадь Киева и Харькова вместе взятых, изначально был частью Антарктиды, но еще в феврале откололся от шельфового ледника Бранта и уплыл в океан. В течение последних шести месяцев А-74 находился близко к своему первоначальному местоположению, в основном из-за преобладающих в этом районе океанских течений, но в начале августа айсберг двинулся на юг из-за сильных восточных ветров и развернулся, изменив свой курс, сообщает Sciencealert

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По пути айсберг А-74 зацепил край шельфового ледника Бранта, что в Европейском космическом агентстве (ЕКА) оценили как "незначительное столкновение". Если бы он был крупнее, он мог спровоцировать появление еще одного гигантского айсберга, отколовшегося от шельфового ледника Бранта.

"Часть шельфового ледника в форме носа, который даже больше, чем A-74, остается едва связанной с шельфовым ледником Бранта", — говорит Марк Дринкуотер из ЕКА. "Если бы айсберг сильнее столкнулся с этой частью ледника, она бы оторвалась. Мы продолжим регулярное наблюдение за ситуацией, используя спутниковые снимки".

[ + – ] Айсберг А-74 возле шельфового ледника Бранта Фото: ScienceAlert

Огромные айсберги

Спутниковые изображения имеют решающее значение для понимания того, что происходит с Антарктидой. Площадь А-74 составляет 1270 квадратных километров и это один из крупнейших свободно плавающих айсбергов в мире. Самый большой из них – это айсберг А-76, образовавшийся ранее в этом году. Его площадь — 4320 квадратных километров. Это треть площади Закарпатской области.

По данным ЕКА, если бы А-74 действительно сильно столкнулся с шельфовым ледником Бранта, это привело бы к появлению нового айсберга размером около 1700 квадратных километров.

Антарктическая станция в опасности

Данный айсберг держит ученых в напряжении. Еще в 2017 году британскую исследовательскую станцию Halley VI, которая находится на леднике Бранта, переместили на 20 километров из-за угрозы его раскола и появления новых айсбергов.

"Станция Halley состоит из восьми соединенных между собой контейнеров, установленных на лыжах, что позволяет ее легко перемещать в случае появления новых трещин, образующихся на шельфовом леднике", — говорят в ЕКА.

В конце прошлого года еще один свободно плавающий айсберг A68a подошел очень близко к острову Южная Георгия в южной части Атлантического океана, где обитают миллионы пингвинов, морских львов, альбатросов и буревестников.

По словам ученых, из-за продолжения климатического кризиса, им нужна вся информация, которую можно получить, о том, как могут разрушаться антарктические экосистемы в ближайшие годы.