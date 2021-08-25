Більше Києва і Харкова. Антарктиді ледь вдалося уникнути зіткнення з величезним айсбергом

У крижаний материк ледве не врізався айсберг площею 1 270 кв. км.

Айсберг під назвою А-74, який площею трохи перевищує площу Києва і Харкова разом узятих, спочатку був частиною Антарктиди, але ще в лютому відколовся від шельфового льодовика Бранта і поплив в океан. Протягом останніх шести місяців А-74 знаходився близько до свого початкового місця розташування, здебільшого через океанські течії, які переважають в цьому районі, але на початку серпня айсберг рушив на південь через сильні східні вітри і розвернувся, змінивши свій курс, повідомляє Sciencealert.

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Дорогою айсберг А-74 зачепив край шельфового льодовика Бранта, що в Європейському космічному агентстві (ЄКА) оцінили як "незначне зіткнення". Якби він був більшим, він міг спровокувати появу ще одного гігантського айсберга, що відколовся від шельфового льодовика Бранта.

"Частина шельфового льодовика у формі носа, який навіть більше, ніж A-74, залишається ледь пов'язаною із шельфовим льодовиком Бранта", — говорить Марк Дрінкуотер з ЄКА. "Якби айсберг сильніше зіткнувся з цією частиною льодовика, вона б відірвалася. Ми продовжимо регулярне спостереження за ситуацією, використовуючи супутникові знімки".

[ + – ] Айсберг А-74 біля шельфового льодовика Бранта Фото: ScienceAlert

Величезні айсберги

Супутникові зображення мають вирішальне значення для розуміння того, що відбувається з Антарктидою. Площа А-74 становить 1 270 квадратних кілометрів і це один із найбільших айсбергів у світі, які вільно плавають. Найбільший з них — це айсберг А-76, що утворився раніше в цьому році. Його площа — 4 320 квадратних кілометрів. Це третина площі Закарпатської області.

За даними ЕКА, якби А-74 дійсно сильно зіткнувся із шельфовим льодовиком Бранта, це призвело б до появи нового айсберга розміром приблизно 1 700 квадратних кілометрів.

Антарктична станція в небезпеці

Цей айсберг тримає вчених у напрузі. Ще в 2017 році британську дослідницьку станцію Halley VI, яка знаходиться на льодовику Бранта, перемістили на 20 кілометрів через загрозу його розколу і появи нових айсбергів.

"Станція Halley складається з восьми з'єднаних між собою контейнерів, встановлених на лижах, що дозволяє її легко переміщати в разі появи нових тріщин, що утворюються на шельфовому льодовику", — говорять в ЕКА.

Наприкінці минулого року ще один айсберг A68a, який вільно плаває, підійшов дуже близько до острова Південна Георгія в південній частині Атлантичного океану, де мешкають мільйони пінгвінів, морських левів, альбатросів і буревісників.

За словами вчених, через продовження кліматичної кризи, їм потрібна вся інформація, яку можна отримати, про те, як можуть руйнуватися антарктичні екосистеми в найближчі роки.