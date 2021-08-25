Длиной в несколько километров. Китай хочет построить мегакорабль прямиком на орбите Земли

Огромный космический корабль нового поколения будут доставлять по частям в космос.

Китай занимается разработкой огромного мегакорабля длиной в несколько километров. На данный проект выделили уже 2,3 миллиона долларов. В рамках китайских проектов по расширенному освоению космоса, данный корабль будет предназначен для пилотируемых миссий к другим планетам. Ученые из Национального фонда естественных наук Китая изучают возможность сборки космического корабля нового типа прямо на орбите Земли, сообщает interestingengineering.com

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Данный проект является частью крупного стратегического аэрокосмического проекта, который обеспечит "будущее использование космических ресурсов, исследование тайн Вселенной и долгосрочное пребывание на орбите", говорится в заявлении фонда. Согласно плану проекта, предоставленному фондом, работа проводится агентством, находящимся в ведении Министерства науки и технологий.

Это всего лишь один из 10 других предложенных департаментом математических и физических наук проектов, который планирует профинансировать пять из них с максимальным бюджетом, эквивалентным 2,3 миллиона долларов (15 млн юаней).

Как будут строить

Согласно плану, для постройки модульного космического корабля потребуется несколько запусков, а также его нужно будет собирать на орбите из-за его огромного веса. Ученым необходимо уменьшить вес космического корабля, чтобы сократить общее количество запусков, необходимых для доставки его частей в космос, и оптимизировать затраты на строительство, чтобы они соответствовали бюджету страны. Также ученые должны оптимизировать возможности управления конструкциями, чтобы предотвратить их смещение, вибрацию или иное неконтролируемое движение во время сборки, в соответствии с планом.

Космос made in China

Китай заявил о своих космических амбициях, когда в мае стал второй страной в мире, которая смогла отправить марсоход на Красную планету. До этого китайцы успешно приземлили луноход на обратной стороне Луны. Также Китай начал сборку своей орбитальной космической станции "Тяньгун" в апреле этого года. Еще несколько модулей станции планируется запустить на околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 5.

Основной компонент станции массой 22 метрических тонны должен стать основным жилым помещением для астронавтов на борту станции. После завершения сборки станции в следующем году, ее масса достигнет примерно 100 метрических тонн и она станет по размерам как четверть размера МКС. Международную космическую станцию построили 16 разных стран, ее длина – 109 метров, а ширина – 75 метров. Это почти как футбольное поле.

Также в "битве за космос" с США и другими странами, Китай наращивает свои усилия и в сфере ракетостроения. Новый сверхтяжелый ракетный двигатель разработали для ракеты-носителя следующего поколения Long March 9, которая полетит в космос в 2030 году.