Длиной в несколько километров. Китай хочет построить мегакорабль прямиком на орбите Земли
Огромный космический корабль нового поколения будут доставлять по частям в космос.
Китай занимается разработкой огромного мегакорабля длиной в несколько километров. На данный проект выделили уже 2,3 миллиона долларов. В рамках китайских проектов по расширенному освоению космоса, данный корабль будет предназначен для пилотируемых миссий к другим планетам. Ученые из Национального фонда естественных наук Китая изучают возможность сборки космического корабля нового типа прямо на орбите Земли, сообщает interestingengineering.com
Данный проект является частью крупного стратегического аэрокосмического проекта, который обеспечит "будущее использование космических ресурсов, исследование тайн Вселенной и долгосрочное пребывание на орбите", говорится в заявлении фонда. Согласно плану проекта, предоставленному фондом, работа проводится агентством, находящимся в ведении Министерства науки и технологий.
Это всего лишь один из 10 других предложенных департаментом математических и физических наук проектов, который планирует профинансировать пять из них с максимальным бюджетом, эквивалентным 2,3 миллиона долларов (15 млн юаней).
Как будут строить
Согласно плану, для постройки модульного космического корабля потребуется несколько запусков, а также его нужно будет собирать на орбите из-за его огромного веса. Ученым необходимо уменьшить вес космического корабля, чтобы сократить общее количество запусков, необходимых для доставки его частей в космос, и оптимизировать затраты на строительство, чтобы они соответствовали бюджету страны. Также ученые должны оптимизировать возможности управления конструкциями, чтобы предотвратить их смещение, вибрацию или иное неконтролируемое движение во время сборки, в соответствии с планом.
Космос made in China
Китай заявил о своих космических амбициях, когда в мае стал второй страной в мире, которая смогла отправить марсоход на Красную планету. До этого китайцы успешно приземлили луноход на обратной стороне Луны. Также Китай начал сборку своей орбитальной космической станции "Тяньгун" в апреле этого года. Еще несколько модулей станции планируется запустить на околоземную орбиту с помощью ракеты Long March 5.
Основной компонент станции массой 22 метрических тонны должен стать основным жилым помещением для астронавтов на борту станции. После завершения сборки станции в следующем году, ее масса достигнет примерно 100 метрических тонн и она станет по размерам как четверть размера МКС. Международную космическую станцию построили 16 разных стран, ее длина – 109 метров, а ширина – 75 метров. Это почти как футбольное поле.
Также в "битве за космос" с США и другими странами, Китай наращивает свои усилия и в сфере ракетостроения. Новый сверхтяжелый ракетный двигатель разработали для ракеты-носителя следующего поколения Long March 9, которая полетит в космос в 2030 году.