Довжиною в кілька кілометрів. Китай хоче побудувати мегакорабель прямо на орбіті Землі

Величезний космічний корабель нового покоління доставлятимуть по частинах у космос.

Китай займається розробкою величезного мегакорабля довжиною в кілька кілометрів. На цей проєкт виділили вже 2,3 мільйони доларів. У рамках китайських проєктів із розширеного освоєння космосу, цей корабель буде призначений для пілотованих місій до інших планет. Учені з Національного фонду природничих наук Китаю вивчають можливість складання космічного корабля нового типу прямо на орбіті Землі, повідомляє interestingengineering.com.

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Цей проєкт є частиною великого стратегічного аерокосмічного проєкту, який забезпечить "майбутнє використання космічних ресурсів, дослідження таємниць Всесвіту та довгострокове перебування на орбіті", йдеться в заяві фонду. Згідно з планом проєкту, наданого фондом, робота здійснюється агентством, що знаходяться у віданні Міністерства науки й технологій.

Це всього лише один із 10 інших запропонованих департаментом математичних і фізичних наук проєктів, який планує профінансувати п'ять з них із максимальним бюджетом, еквівалентним 2,3 мільйонам доларів (15 млн юанів).

Як будуватимуть

Згідно з планом, для побудови модульного космічного корабля буде потрібно кілька запусків, а також його потрібно буде збирати на орбіті через його величезну вагу. Ученим необхідно зменшити вагу космічного корабля, щоб скоротити загальну кількість запусків, необхідних для доставки його частин у космос, й оптимізувати витрати на будівництво, щоб вони відповідали бюджету країни. Також учені повинні оптимізувати можливості управління конструкціями, щоб запобігти їх зміщення, вібрації або інших неконтрольованих рухів під час збирання, відповідно до плану.

Космос made in China

Китай заявив про свої космічні амбіції, коли в травні став другою країною в світі, яка змогла відправити марсохід на Червону планету. До цього китайці успішно приземлили місяцехід на зворотному боці Місяця. Також Китай почав складання своєї орбітальної космічної станції "Тяньгун" у квітні цього року. Ще кілька модулів станції планується запустити на навколоземну орбіту за допомогою ракети Long March 5.

Основний компонент станції масою 22 метричні тонни повинен стати основним житловим приміщенням для астронавтів на борту станції. Після завершення збирання станції в наступному році, її маса досягне приблизно 100 метричних тонн і вона стане за розмірами як чверть розміру МКС. Міжнародну космічну станцію збудували 16 різних країн, її довжина — 109 метрів, а ширина — 75 метрів. Це майже як футбольне поле.

Також у "битві за космос" зі США й іншими країнами, Китай нарощує свої зусилля й у сфері ракетобудування. Новий надважкий ракетний двигун розробили для ракети-носія нового покоління Long March 9, яка полетить у космос у 2030 році.