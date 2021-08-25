Употребление дополнительного стакана воды может предотвратить сердечную недостаточность, - ученые

Важно понимать, что принятие дополнительного стакана воды — долгосрочная перспектива, без которой никаких изменений не произойдет.

Новое исследование ученых из Национального института здравоохранения США показало, что для предотвращения сердечной недостаточности большинству людей во всем мире полезно выпивать дополнительный стакан воды, пишет Futurism.

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Важно знать, что поддержание водного баланса может снизить риск развития сердечной недостаточности. Но как выяснили исследователи, большинство людей во всем мире не достигают даже нормы.

"Результаты нашего исследования показывают, что поддержание водного баланса может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения, которые приводят к сердечной недостаточности. Полученные данные свидетельствуют о том, что нам необходимо обращать внимание на количество жидкости, которое мы потребляем каждый день, и принять меры, если окажется, что мы пьем слишком мало", — рассказала автор исследования и научный сотрудник National Heart, Lung, and Blood Institute Наталья Дмитриева.

Так исследователи установили, что ежедневное потребление жидкости в объеме от 2 до 4 л в день для мужчин и от 1,6 до 2,1 л в день для женщин должно быть достаточным для предотвращения любых дополнительных рисков сердечной недостаточности, связанных с обезвоживанием, и одновременно оказывать защитное действие.

Если употреблять воду меньше нормы и если концентрация натрия в организме человека слишком высока, то, поскольку организм автоматически принимает меры по сохранению жидкости, риск сердечной недостаточности повышается.

Однако главный момент заключается в том, что это долгосрочные изменения, поэтому употребление большого количества воды в один день и отсутствие воды на следующий не принесет большой пользы.

"Многие считают, что водный баланс и содержание натрия в сыворотке крови должны меняться изо дня в день в зависимости от того, сколько жидкости мы пьем каждый день. Однако концентрация натрия в сыворотке крови остается в узком диапазоне в течение длительного времени, что связано с привычным потреблением жидкости", — заключила Дмитриева.