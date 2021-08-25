Вживання додаткової склянки води може запобігти серцевій недостатності, — вчені

Важливо розуміти, що споживання додаткової склянки води — довгострокова перспектива, без якої ніяких змін не відбудеться.

Нове дослідження вчених з Національного інституту охорони здоров'я США показало, що для запобігання серцевій недостатності більшості людей в усьому світі корисно випивати додатковий стакан води, пише Futurism.

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Важливо знати, що підтримка водного балансу може знизити ризик розвитку серцевої недостатності. Але як з'ясували дослідники, більшість людей в усьому світі не досягають навіть норми.

"Результати нашого дослідження показують, що підтримка водного балансу може запобігти або принаймні уповільнити зміни, які призводять до серцевої недостатності. Отримані дані свідчать про те, що нам необхідно звертати увагу на кількість рідини, яку ми споживаємо щодня, і вжити заходів, якщо виявиться, що ми п'ємо занадто мало", — розповіла авторка дослідження і наукова співробітниця National Heart, Lung, and Blood Institute Наталя Дмитрієва.

Так дослідники встановили, що щоденне споживання рідини в обсязі від 2 до 4 л в день для чоловіків і від 1,6 до 2,1 л в день для жінок має бути достатнім для запобігання будь-яких додаткових ризиків серцевої недостатності, пов'язаних зі зневодненням, і одночасно надавати захисну дію.

Якщо вживати воду менше норми і якщо концентрація натрію в організмі людини дуже висока, то, оскільки організм автоматично вживає заходів щодо збереження рідини, ризик серцевої недостатності підвищується.

Однак головний момент полягає в тому, що це довгострокові зміни, тому вживання великої кількості води в один день і відсутність води на наступний не принесе великої користі.

"Багато хто вважає, що водний баланс і вміст натрію в сироватці крові повинні змінюватися з дня на день в залежності від того, скільки рідини ми п'ємо кожен день. Однак концентрація натрію в сироватці крові залишається у вузькому діапазоні протягом тривалого часу, що пов'язано зі звичним споживанням рідини", — підсумувала Дмитрієва.