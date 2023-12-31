Ахіллесова п'ята серця: діабет пов'язали з підвищеним ризиком серцевої недостатності

Поширене захворювання виявилося винуватцем розвитку ще більш небезпечної хвороби, згідно з останніми дослідженнями. У зоні ризику перебувають мільйони людей.

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Останні дослідження пролили світло на тривожну тенденцію: у значної частини людей з діабетом може розвинутися серцева недостатність. Оскільки діабет діагностовано у мільйонів людей у всьому світі, наслідки подібного зв'язку для їхнього здоров'я вельми великі та глибокі. На відміну від колишніх уявлень, цей ризик охоплює як діабет 1-го, так і 2-го типу, що робить його широко поширеним, пише AOL.

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Серцева недостатність виникає, коли серце не може перекачувати кров так добре, як повинно, що призводить до різних небезпечних симптомів і серйозних наслідків для здоров'я. У людей із діабетом цей стан трапляється набагато частіше і може бути важчим.

В основі діабету лежить проблема переробки глюкози, або цукру в крові, в організмі. Високий рівень глюкози та інсуліну може завдати шкоди серцю на молекулярному рівні, сприяючи розвитку серцевої недостатності. Це захворювання також пов'язане з різними іншими процесами в організмі, на які впливає діабет, такими як ушкодження серцевого м'яза, запалення і захворювання нирок — усе це підвищує ризик розвитку серцевої недостатності.

Профілактика серцевої недостатності при діабеті містить активний підхід до здоров'я. Зміна способу життя, наприклад, відмова від паління, контроль рівня холестерину та артеріального тиску, а також підтримання здорової ваги за допомогою дієти та фізичних вправ є ключовими факторами лікування. Дуже важливо розуміти суть захворювання, його симптоми та варіанти лікування. За наявності необхідних знань і правильного догляду люди з діабетом можуть ефективно тримати під контролем ризики та робити кроки на шляху до здорового серця.

Зв'язок між діабетом і серцевою недостатністю — це серйозна проблема для здоров'я, яка вимагає усвідомлення та вжиття заходів. Розуміючи ризики і вживаючи профілактичних заходів, люди можуть пом'якшити наслідки цих захворювань і поліпшити своє здоров'я в цілому.

Раніше Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

Також Фокус писав про те, які хвороби сприяють майбутньому розвитку діабету. Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що деякі хвороби і супутні їм запальні процеси можуть значно підвищити ризик розвитку діабету.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.