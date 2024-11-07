Накачали кров'ю і змусили бігти: навіщо вчені відправили кровопивець у спортзал (відео)

У новому дослідженні вчені змусили кажанів бігати на крихітній біговій доріжці, щоб дізнатися про них більше.

Кажани-вампіри мають моторошну репутацію, оскільки харчуються кров'ю і переміщаються лише під покровом ночі. Однак їхня здатність виживати, харчуючись виключно кров'ю, є частиною того, що робить їх настільки дивовижними для науки, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, як ця дієта може живити кажанів-вампірів. Для цього вчені змусили тварин бігати по крихітній біговій доріжці. Більшість тварин у світі спалюють вуглеводи та жири, щоб підтримувати себе протягом повсякденної діяльності. Однак кажани-вампіри (Desmodus rotundus) вельми унікальні в цьому питанні: вони харчуються винятково кров'ю і належать до одного з трьох видів ссавців облігатних кровосисних.

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Кривава дієта цікава для науки, оскільки вона багата на білок, але не на жири й цукри, які присутні в раціоні інших тварин. У новому дослідженні вчені намагалися з'ясувати, які амінокислоти кажани спалюють під час вправ. Таким чином, вчені намагалися зрозуміти, як працює метаболізм кажанів-вампірів, порівнявши його з групою комах, які також харчуються виключно кров'ю.

Може здатися, що кажани-вампіри здатні лише махати крилами в ночі, але це не зовсім так — вони також вміють бігати. Це дозволяє кажанам полювати на свою здобич по землі, але також означає, що вони можуть поміститися на бігових доріжках, призначених для гризунів.

За словами співавтора дослідження, доктора Кеннета Велча з Університету Торонто, спочатку їхня метаболічна бігова доріжка була розроблена для щурів, а тому в ній багато отворів, які пронизують верхні частини внутрішньої частини стінок камери.

Гризуни, ймовірно, і не помітили б цих отворів, але кажани з довгими передніми кінцівками та великими пальцями змогли легко дотягнутися і вхопитися за них, щоб не витрачати зусиль. Фактично, вони використовували цей трюк, щоб простіше йти біговою доріжкою. За словами Велча, вони дійшли висновку, що кажани вельми ледачі, а тому вченим довелося закрити більшість цих дірок у конструкції.

Для дослідження команда спіймала 24 кажани в археологічному заповіднику Ламанаї в Белізі. Далі вчені змусили тварин бігати на бігових доріжках на трьох швидкостях:

10 метрів на хвилину;

20 м/хв;

30 м/хв.

Перед кожним сеансом бігу кажанам давали кров'яну їжу, що містить або звичайну коров'ячу кров як контроль, або кров, збагачену ізотопно міченим гліцином, або лейцином.

Далі вчені виміряли дихання кажанів під час бігу і вивчили вміст вуглецю у повітрі, що видихається, та виявили, що вони витрачали амінокислоти з нещодавнього харчування кров'ю, а не з будь-яких запасених вуглеводів в організмі під час їхнього перебування на біговій доріжці.

Результати вказують на те, що тварини споживали більше кисню і виробляли більше вуглекислого газу зі збільшенням швидкості. Водночас команда не виявила значущості між амінокислотами, які давали мишам. Харчування кров'ю давало до 60% енергії, необхідної для бігу на біговій доріжці, що означає, що вони можуть дуже швидко перетворювати своє недавнє харчування в енергію в організмі.

Кров може бути перетворена на енергію в рекордно короткі терміни, але у цього процесу є недолік: кажани працюють з дуже малими запасами енергії, а тому вразливі для голодування. Це дивовижний побічний ефект їхньої унікальної дієти, пояснює Велч.

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