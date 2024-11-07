Накачали кровью и заставили бежать: зачем ученые отправили кровососов в спортзал (видео)

В новом исследовании ученые заставили летучих мышей бегать на крохотной беговой дорожке, чтобы узнать о них больше.

Летучие мыши-вампиры имеют жуткую репутацию, так как питаются кровью и перемещаются лишь под покровом ночи. Однако их способность выживать, питаясь исключительно кровью, является частью того, что делает их столь удивительными для науки, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как эта диета может питать летучих мышей-вампиров. Для этого ученые заставили животных бегать по крохотной беговой дорожке. Большинство животных в мире сжигают углеводы и жиры, чтобы поддерживать себя в течение повседневной деятельности. Однако летучие мыши-вампиры (Desmodus rotundus) весьма уникальны в этом вопросе: они питаются исключительно кровью и принадлежат к одному из трех видов млекопитающих облигатных кровососущих.

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Кровавая диета интересна для науки, так как она богата белком, но не жирами и сахарами, которые присутствуют в рационе других животных. В новом исследовании ученые пытались выяснить, какие аминокислоты летучие мыши сжигают во время упражнений. Таким образом, ученые пытались понять, как работает метаболизм летучих мышей-вампиров, сравнив его с группой насекомых, также питающихся исключительно кровью.

Может показаться, что летучие мыши-вампиры способны лишь махать крыльями в ночи, но это не совсем так — они также умеют бегать. Это позволяет летучим мышам охотиться на свою добычу по земле, но также означает, что они могут поместиться на беговых дорожках, предназначенных для грызунов.

По словам соавтора исследования, доктора Кеннета Уэлча из Университета Торонто, изначально их метаболическая беговая дорожка была разработана для крыс, а потому в ней много отверстий, пронизывающих верхние части внутренней части стенок камеры.

Грызуны, вероятно, и не заметили бы этих отверстий, но летучие мыши с длинными передними конечностями и большими пальцами смогли легко дотянуться и ухватиться за них, чтобы не тратить усилия. Фактически, они использовали этот трюк, чтобы проще идти по беговой дорожке. По словам Уэлча, они пришли к выводу, что летучие мыши весьма ленивы, а потому ученым пришлось заделать большинство этих дыр в конструкции.

Для исследования команда поймала 24 летучих мыши в археологическом заповеднике Ламанаи в Белизе. Далее ученые заставили животных бегать на беговых дорожках на трех скоростях:

10 метров в минуту;

20 м/мин;

30 м/мин.

Перед каждым сеансом бега летучим мышам давали кровяную пищу, содержащую либо обычную коровью кровь в качестве контроля, либо кровь, обогащенную изотопно меченым глицином, либо лейцином.

Далее ученые измерили дыхание летучих мышей во время бега и изучили содержание углерода в выдыхаемом воздухе и обнаружили, что они тратили аминокислоты из недавнего питания кровью, а не из каких-либо запасенных углеводов в организме во время их пребывания на беговой дорожке.

Результаты указывают на то, что животные потребляли больше кислорода и вырабатывали больше углекислого газа с увеличением скорости. В то же время команда не обнаружила значимости между аминокислотами, даваемыми мышам. Питание кровью давало до 60% энергии, необходимой для бега на беговой дорожке, что означает, что они могут очень быстро преобразовывать свое недавнее питание в энергию в организме.

Кровь может быть преобразована в энергию в рекордно короткие сроки, но у этого процесса есть недостаток: летучие мыши работают с очень малыми запасами энергии, а потому уязвимы для голодания. Это удивительный побочный эффект их уникальной диеты, объясняет Уэлч.

Ранее Фокус писал о том, что найдены организмы, рыскающие по Земле в поисках человеческой крови.