Космический латте. Ученые рассказали, какого цвета на самом деле Вселенная

Исследователи говорят, что им удалось определить средний цвет всей Вселенной, и он далеко не черный.

Глядя на ночное небо, легко представить, что Вселенная – это бескрайнее море тьмы. Но если измерить видимый свет от всех светящихся небесных объектов, каков был бы средний цвет Вселенной? По словам ученых, сперва необходимо уяснить, что этот цвет не черный, пишет Space.com.

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"Черный – это не цвет. Черный – это просто отсутствие видимого света", – говорит профессор Ливерпульского научно-исследовательского института астрофизики Университета Джона Мура Иван Болдри.

Болди со своим коллегой профессором из Центра астрофизики и суперкомпьютеров Технологического университета Суинберна Карлом Глейзбруком провели исследование. Они измерили свет, который излучали десятки тысяч галактик. Этот свет ученые объединили в один спектр, представляющий всю Вселенную.

При этом исследователям удалось определить средний цвет всей Вселенной.

Космический спектр

Звезды и галактики генерируют волны электромагнитного излучения, которые разнятся в зависимости от длины излучаемых волн. Среди них гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, видимый свет, инфракрасное излучение, микроволны и радиоволны.

В этом списке видимый свет составляет крошечную часть электромагнитного спектра с точки зрения диапазона волн. Правда, также это единственный свет, который может видеть человек невооруженным глазом. По словам ученых, то что мы воспринимаем как цвета, на самом деле лишь разные длины волн видимого света. Например, красный или оранжевый цвета имеют более длинные волны, а синие и пурпурные – короткие.

Обзор красного смещения галактик 2dF захватил видимые спектры более 200 тыс. галактик во всей наблюдаемой Вселенной. Объединив спектры всех собранных галактик, ученые создали спектр видимого света, который преобладает во Вселенной, он известен как космический спектр.

"Он представляет собой сумму всей энергии во Вселенной, излучаемой на разных длинах оптических волн света", – объясняют авторы исследования.

Увидеть цвет

Авторы работы использовали компьютерную программу для того, чтобы преобразовать космический спектр в один цвет, который смогли бы увидеть люди.

Программа компенсировала визуальные ограничения человеческих глаз, наделив цветом различные длины волн.

Так команда смогла определить, что средний цвет Вселенной – это бежевый, который не слишком далек от белого цвета. Открытие не стало неожиданностью, учитывая, что белый цвет – это результат объединения всех длин волн видимого света.

Новый цвет, обнаруженный учеными, был назван "космическим латте".

[ + – ] Цвет "Космический латте"

Ученые подчеркивают, что "космический латте" – это цвет, который люди увидели бы, глядя на всю Вселенную сверху, включая весь свет, исходящий от каждой галактики, звезд и газовых облаков одновременно.