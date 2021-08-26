Космічний лате. Вчені розповіли, якого кольору насправді Всесвіт

Дослідники говорять, що їм вдалося визначити середній колір всього Всесвіту, і він далеко не чорний.

Дивлячись на нічне небо, легко уявити, що Всесвіт — це безкрає море темряви. Але якщо виміряти видиме світло від всіх небесних об'єктів, що світяться, який був би середній колір Всесвіту? За словами вчених, спершу необхідно усвідомити, що цей колір не чорний, пише Space.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Чорний — це не колір. Чорний — це просто відсутність видимого світла", — говорить професор університету Ліверпуля науково-дослідного інституту астрофізики Університету Джона Мура Іван Болдрі.

Болдрі зі своїм колегою професором з Центру астрофізики і суперкомп'ютерів Технологічного університету Свінберна Карлом Глейзбруком провели дослідження. Вони виміряли світло, яке випромінювали десятки тисяч галактик. Це світло вчені об'єднали в один спектр, який представляє весь Всесвіт.

При цьому дослідникам вдалося визначити середній колір всього Всесвіту.

Космічний спектр

Зірки й галактики генерують хвилі електромагнітного випромінювання, які різняться в залежності від довжини випромінюваних хвиль. Серед них гамма-промені, рентгенівські промені, ультрафіолетове світло, видиме світло, інфрачервоне випромінювання, мікрохвилі і радіохвилі.

У цьому списку видиме світло становить крихітну частину електромагнітного спектра з точки зору діапазону хвиль. Правда, також це єдине світло, яке може бачити людина неозброєним оком. За словами вчених, те, що ми сприймаємо як кольори, насправді лише різні довжини хвиль видимого світла. Наприклад, червоний або оранжевий кольори мають довші хвилі, а сині й пурпурні — короткі.

Огляд червоного зсуву галактик 2dF захопив видимі спектри понад 200 тис. галактик у всьому спостережуваному Всесвіті. Об'єднавши спектри всіх зібраних галактик, вчені створили спектр видимого світла, який переважає у Всесвіті, він відомий як космічний спектр.

"Він являє собою суму всієї енергії у Всесвіті, випромінюваної на різних довжинах оптичних хвиль світла", — пояснюють автори дослідження.

Побачити колір

Автори роботи використовували комп'ютерну програму для того, щоб перетворити космічний спектр в один колір, який змогли б побачити люди.

Програма компенсувала візуальні обмеження людських очей, наділивши кольором різні довжини хвиль.

Так команда змогла визначити, що середній колір Всесвіту — це бежевий, який не надто далекий від білого кольору. Відкриття не стало несподіванкою, враховуючи, що білий колір — це результат об'єднання всіх довжин хвиль видимого світла.

Новий колір, виявлений вченими, був названий "космічним лате".

[ + – ] Колір "Космічний лате"

Вчені підкреслюють, що "космічний лате" — це колір, який люди побачили б, дивлячись на весь Всесвіт зверху, включаючи все світло, що виходить від кожної галактики, зірки і газових хмар одночасно.