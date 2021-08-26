В семь раз больше, чем "Родина-мать". Крупный астероид пролетит рядом с Землей в сентябре

Астероид будет находится от нашей планеты ближе, чем Луна.

Астероид, под названием 2010 RJ53, диаметром примерно 774 метра должен пролететь рядом с Землей 9 сентября, согласно данным NASA, сообщает jpost.com

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Астероид пролетит примерно в 366 000 километров от планеты. Это означает, что он будет находится ближе к Земле, чем Луна, которая находится на расстоянии 384 400 километра.

Другой астероид, хотя и не такой большой, должен пролететь рядом с нашей планетой еще раньше. 29 августа астероид 2021 PT пролетит рядом с Землей на расстоянии примерно в 4,9 миллиона километров. Хотя он и не такой большой, как астероид 2010 RJ53, его размер составляет 137 метров в диаметре, но все равно он больше чем футбольное поле.

Несмотря на близкое расстояние, маловероятно, что 2010 RJ53 или 2021 PT столкнутся с Землей, поскольку NASA уже заявило, что риск падения астероидов в следующие 100 лет минимален.

Фото: wikipedia

Астероиды часто пролетают возле Земли. Один крупный астероид, размером с пирамиду Хеопса в Египте, пролетел 25 июля, а другой размером в 14 гектаров пролетел в этом месяце.

Тем не менее, опасность столкновения все еще существует, говорят ученые, поскольку гравитационное притяжение может изменить траекторию астероида.

Опасность столкновения с астероидом остается одним из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, поскольку человечество не в состоянии с этим бороться.

Именно поэтому астрономы во всем мире, в том числе и в NASA мониторят все пролетающие близко астероиды, чтобы понять уровень представлящей ими угрозы для Земли.

Для этого ученые используют специальные телескопы, так называемые "охотники за астероидами"

Это достигается за счет использования специальных телескопов "охотников за астероидами", хотя космический аппарат DART, который отправится в космос осенью этого года должен провести первое испытание системы штучного изменения траектории астероидов, для избежание столкновения с Землей.