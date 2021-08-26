У сім разів більший, ніж "Батьківщина-мати". Великий астероїд пролетить поряд із Землею в вересні

Астероїд перебуватиме від нашої планети ближче, ніж Місяць.

Астероїд під назвою 2010 RJ53 діаметром приблизно 774 метри повинен пролетіти повз Землю 9 вересня, згідно з даними NASA, повідомляє jpost.com

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Астероїд пролетить приблизно в 366 000 км від планети. Це означає, що він перебуватиме ближче до Землі, ніж Місяць, яка знаходиться на відстані 384 400 кілометри.

Інший астероїд, хоч і не такий великий, повинен пролетіти поруч з нашою планетою ще раніше. 29 серпня астероїд 2021 PT пролетить поряд із Землею на відстані приблизно 4,9 мільйона кілометрів. Хоча він і не такий великий, як астероїд 2010 RJ53, його розмір становить 137 метрів у діаметрі, але все одно він більший, ніж футбольне поле.

Незважаючи на близьку відстань, малоймовірно, що 2010 RJ53 або 2021 PT зіткнуться з Землею, оскільки NASA вже заявило, що ризик падіння астероїдів в наступні 100 років мінімальний.

Фото: wikipedia

Астероїди часто пролітають біля Землі. Один великий астероїд, розміром з піраміду Хеопса в Єгипті, пролетів 25 липня, а інший розміром 14 гектарів пролетів цього місяця.

Проте, небезпека зіткнення все ще існує, кажуть вчені, оскільки гравітаційне тяжіння може змінити траєкторію астероїда.

Небезпека зіткнення з астероїдом залишається одним з найгірших можливих стихійних лих, які можуть трапитися з планетою, оскільки людство не в змозі з цим боротися.

Саме тому астрономи в усьому світі, в тому числі і в NASA, моніторять всі астероїди, які пролітають близько, щоб зрозуміти рівень представленої ними загрози для Землі.

Для цього вчені використовують спеціальні телескопи, так звані "мисливці за астероїдами", хоча космічний апарат DART, який відправиться в космос восени цього року, повинен провести перше випробування системи штучної зміни траєкторії астероїдів для уникнення зіткнення з Землею.