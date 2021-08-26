Личная МКС на орбите Земли. Неизвестный заказчик строит частную орбитальную станцию

Компания Collins Aerospace заключила контракт на поставку систем жизнеобеспечения для заказчика, который предпочел остаться анонимным.

Американская компания Collins Aerospace заключила контракт на 2,6 млн долларов с анонимным заказчиком на создание систем жизнеобеспечения для "частной станции на околоземной орбите". Об этом сообщает SpaceNews.

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В компании заявили, что в рамках контракта будет создана Система экологического контроля и жизнеобеспечения (ECLSS), которая представляет собой набор технологий для создания комфортных условий за пределами земной атмосферы.

Среди них технологии для обеспечения станций воздухом, а также системы контроля давления и температуры в космосе.

"Новая эра коммерческих космических полетов создает потребность в атмосфере земного типа на низких орбитах. Компания работает как с государственным, так и частным сектором для создания основы коммерческого туризма, чтобы люди могли жить, работать и отдыхать в космосе", – заявил вице-президент Collins Aerospace Дэйв МакКлюр.

Директор по развитию Collins Aerospace Шон Маклауд добавил, что контракт предполагает "долгосрочное пребывание на орбите". По его словам, график миссии будет определяться заказчиком, но "обычно оборудование может быть развернуто в течение нескольких лет".

[ + – ] Система жизнеобеспечения Фото: Collins Aerospace

Стоит подчеркнуть, что Collins Aerospace уже разрабатывала технологии жизнеобеспечения для NASA, включая систему сбора вода на МКС.

Также в компании добавили, что контракт на 2,6 млн долларов – это не первый контракт на разработку ECLSS для частной компании, но подробности раскрывать отказались.

Одним из возможных заказчиков, по данным СМИ, является компания Axiom Space, которая ранее уже сообщала, что собирается построить коммерческую космическую станцию.

Еще в феврале компания из Хьюстона привлекла 130 млн долларов на разработку коммерческих модулей, которые планирует разместить на МКС в 2024 году, а затем собрать основу для отдельной коммерческой станции.

В начале 2022 года Axiom Space собирается воспользоваться кораблем SpaceX Crew Dragon, чтобы доставить на МКС трех туристов и одного бывшего астронавта.

В мае 2021 года компании Collins Aerospace и Houston Airports, управляющая космодромом Хьюстона, объявили о планах строительства объекта 11 148 квадратных метров.

На данный момент в компании Axiom Space не комментируют планы по строительству собственной МКС.

Кроме этого, компания Джеффа Безоса Blue Origin, которая в июле отправила туристов в короткое суборбитальное путешествие, также рассматривала возможность создания коммерческой космической станции.