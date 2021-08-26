Особиста МКС на орбіті Землі. Невідомий замовник будує приватну орбітальну станцію
Компанія Collins Aerospace уклала контракт на поставку систем життєзабезпечення для замовника, який вважав за краще залишитися анонімним.
Американська компанія Collins Aerospace уклала контракт на 2,6 млн доларів з анонімним замовником на створення систем життєзабезпечення для "приватної станції на навколоземній орбіті". Про це повідомляє SpaceNews.
У компанії заявили, що в межах контракту буде створена Система екологічного контролю та життєзабезпечення (ECLSS), яка являє собою набір технологій для створення комфортних умов за межами земної атмосфери.
Серед них технології для забезпечення станцій повітрям, а також системи контролю тиску і температури в космосі.
"Нова ера комерційних космічних польотів створює потребу в атмосфері земного типу на низьких орбітах. Компанія працює як з державним, так і приватним сектором для створення основи комерційного туризму, щоб люди могли жити, працювати і відпочивати в космосі", — заявив віцепрезидент Collins Aerospace Дейв МакКлюр.
Директор з розвитку Collins Aerospace Шон Маклауд додав, що контракт передбачає "довгострокове перебування на орбіті". За його словами, графік місії буде визначатися замовником, але "зазвичай обладнання може бути розгорнуто протягом декількох років".
Варто підкреслити, що Collins Aerospace вже розробляла технології життєзабезпечення для NASA, включаючи систему збору води на МКС.
Також в компанії додали, що контракт на 2,6 млн доларів — це не перший контракт на розробку ECLSS для приватної компанії, але подробиці розкривати відмовилися.
Одним з можливих замовників, за даними ЗМІ, є компанія Axiom Space, яка раніше вже повідомляла, що збирається побудувати комерційну космічну станцію.
Ще в лютому компанія з Г'юстона залучила 130 млн доларів на розробку комерційних модулів, які планує розмістити на МКС в 2024 році, а потім зібрати основу для окремої комерційної станції.
На початку 2022 року Axiom Space збирається скористатися кораблем SpaceX Crew Dragon, щоб доставити на МКС трьох туристів і одного колишнього астронавта.
У травні 2021 року компанії Collins Aerospace і Houston Airports, які керують космодромом Г'юстона, оголосили про плани будівництва об'єкта 11 148 квадратних метрів.
Наразі в компанії Axiom Space не коментують плани щодо будівництва власної МКС.
Крім цього, компанія Джеффа Безоса Blue Origin, яка в липні відправила туристів у коротку суборбітальну подорож, також розглядала можливість створення комерційної космічної станції.