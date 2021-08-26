Ученые рассказали, смогут ли люди когда-нибудь посетить Меркурий

Отправка посадочного аппарата на Меркурий может помочь разгадать многие его тайны и предоставить новый взгляд на самую маленькую планету Солнечной системы.

Меркурий — наименьшая планета Солнечной системы, период обращения которой составляет 88 земных дней. Вокруг Солнца она вращается на среднем расстоянии около 58 миллионов км, пишет Science Alert.

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Температура на планете

По сравнению с интенсивностью излучения, достигающего Земли, на дневную сторону Меркурия попадает в 7 раз больше солнечного света, нагревающего его поверхность до 430 °C.

[ + – ] Меркурий - наименьшая планета Солнечной системы.

Все это солнечное облучение, воздействующее на планету, также придает ей впечатляющий, похожий на комету хвост, который простирается на миллионы километров.

У Меркурия нет атмосферы — только тонкая дымка, называемая экзосферой, состоящая из рассеянного кислорода, натрия, водорода, гелия и калия, возникающих при случайных ударах метеоритов и солнечного ветра. Без изолирующего газового покрова, удерживающего тепло, температура может упасть до -180 °C.

Водяной лед на поверхности

В затененных глубинах отдельных кратеров, расположенных ближе к полюсам, эти сверхнизкие температуры сохраняются круглый год, обеспечивая укрытие от заморозков.

Как ни странно, но именно интенсивное солнечное излучение само по себе производит часть льда или, по крайней мере, воду для него, поскольку протоны солнечного ветра сталкиваются с оксидами в поверхностных минералах, образуя молекулы H2O.

[ + – ] Северный полюс Меркурия. Желтые круги указывают на наличие водяного льда.

Смогут ли люди когда-нибудь посетить Меркурий?

Несмотря на столь близкое расположение к Солнцу и резкие перепады экстремальных температур, люди технически могут ходить по поверхности планеты.

Из-за медленного вращения Меркурию требуется 59 земных дней, чтобы совершить один оборот. Однако его относительно короткий год, составляющий 88 дней, означает, что для завершения одного цикла дня и ночи ему требуется чуть меньше 176 земных дней.

Следуя линии терминатора — медленно меняющейся сумеречной зоне, которую мы наблюдаем после захода Солнца, можно избежать как жаркого солнечного света, так и безумного холода.

Как к нему добраться?

Настоящая проблема заключается в том, чтобы разработать способ безопасного приземления на планету.

Отсутствие атмосферы, которую можно было бы использовать в качестве удобного тормоза при посадке, означает, что для контроля скорости придется больше полагаться на тяжелое топливо.

[ + – ] Строение Меркурия: кора, мантия, внутреннее твердо ядро и внешнее расплавленное ядро.

Хотя Меркурий лишь немного больше Луны, он имеет огромное железное ядро по сравнению с относительно тонкой корой, что делает его невероятно тяжелым для своих размеров. Такая плотность означает, что гравитационное притяжение планеты составляет всего треть от земного.

Тогда возникает проблема самого путешествия. Если не учитывать растущий уровень радиации по мере приближения к Солнцу, то для прохождения сложной траектории, необходимой для перехвата планеты, потребуется от 6 до 7 лет. И это несмотря на тот факт, что технически его можно считать нашим ближайшим планетарным соседом.

Даже без участи пассажиров-людей, такое путешествие было бы настоящим подвигом. Отправка посадочного аппарата на Меркурий может помочь нам разгадать многие его тайны и предоставить новый взгляд на самую маленькую планету Солнечной системы.