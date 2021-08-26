Учені розповіли, чи зможуть люди коли-небудь відвідати Меркурій

Відправлення посадкового апарата на Меркурій може допомогти розгадати багато його таємниць і надати новий погляд на найменшу планету Сонячної системи.

Меркурій — найменша планета Сонячної системи, період обертання якої становить 88 земних днів. Навколо Сонця вона обертається на середній відстані приблизно 58 мільйонів км, пише Science Alert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Температура на планеті

Порівняно з інтенсивністю випромінювання, що досягає Землі, на денну сторону Меркурія потрапляє в 7 разів більше сонячного світла, що нагріває його поверхню до 430°C.

[ + – ] Меркурій — найменша планета Сонячної системи.

Усе це сонячне опромінення, що впливає на планету, також надає їй разючий, схожий на комету хвіст, який простягається на мільйони кілометрів.

У Меркурія немає атмосфери — лише тонкий серпанок, званий екзосферою, що складається з розсіяного кисню, натрію, водню, гелію і калію, що виникають після випадкових ударів метеоритів і сонячного вітру. Без газового покриву, який ізолює та утримує тепло, температура може впасти до -180°C.

Водяний лід на поверхні

У затінених глибинах окремих кратерів, розташованих ближче до полюсів, ці наднизькі температури зберігаються цілий рік, забезпечуючи укриття від заморозків.

Як не дивно, але власне інтенсивне сонячне випромінювання саме собою виробляє частину льоду або, принаймні, воду для нього, оскільки протони сонячного вітру стикаються з оксидами в поверхневих мінералах, утворюючи молекули H2O.

[ + – ] Північний полюс Меркурія. Жовті кола вказують на наявність водяного льоду.

Чи зможуть люди коли-небудь відвідати Меркурій?

Незважаючи на настільки близьке розташування до Сонця і різкі перепади екстремальних температур, люди технічно можуть ходити по поверхні планети.

Через повільне обертання Меркурію потрібно 59 земних днів, щоб зробити один оберт. Однак його відносно короткий рік, що становить 88 днів, означає, що для завершення одного циклу дня і ночі йому потрібно трохи менше 176 земних днів.

Дотримуючись лінії термінатора — сутінкова зона, що повільно змінюється, яку ми спостерігаємо після заходу Сонця, можна уникнути як жаркого сонячного світла, так і божевільного холоду.

Як до нього дістатися?

Справжня проблема полягає в тому, щоб розробити спосіб безпечного приземлення на планету.

Відсутність атмосфери, яку можна було б використовувати як зручне гальмо для посадки, означає, що для контролю швидкості доведеться більше покладатися на важке паливо.

[ + – ] Будова Меркурія: кора, мантія, внутрішнє твердо ядро і зовнішнє розплавлене ядро.

Хоча Меркурій лише трохи більше Місяця, він має величезне залізне ядро порівняно з відносно тонкою корою, що робить його неймовірно важким для своїх розмірів. Така щільність означає, що гравітаційне тяжіння планети становить лише третину від земного.

Тоді виникає проблема власне подорожі. Якщо не враховувати підвищений рівень радіації в міру наближення до Сонця, то для проходження складної траєкторії, необхідної для перехоплення планети, буде потрібно від 6 до 7 років. І це незважаючи на той факт, що технічно його можна вважати нашим найближчим планетарним сусідом.

Навіть без долі пасажирів-людей, така подорож була б справжнім подвигом. Відправлення посадкового апарата на Меркурій може допомогти нам розгадати багато його таємниць і надати новий погляд на найменшу планету Сонячної системи.