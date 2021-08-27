Когда Солнце "закипит". Ученые назвали лучшее время для полета человека на Марс

На пути к Красной планете астронавтов ждут как минимум две опасности, связанные с космической радиацией.

Одна из проблем, с которой столкнутся космические путешественники на Марс связана с опасным излучением. Во время путешествия на Красную планету оно может вызвать повреждение мозга, желудочно-кишечного тракта и развитие раковых опухолей. Но избежать этого можно, говорят ученые, сообщает cnet.com

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В новом исследовании ученые предлагают решение этой проблемы, и оно сводится к выбору лучшего времени для полета на Марс.

"Это исследование показывает, что, хотя космическое излучение делает путешествие достаточно опасным и трудным, такая миссия все еще возможна", — говорят ученые. В исследовании говорится, что нужно просто выбрать правильное время для полета на Красную планету.

Ученые говорят, что на астронавтов будут влиять излучение энергетических частиц (SEP) от нашего Солнца и излучение галактических космических лучей (GCR) из-за пределов Солнечной системы. Исследователи считают, что идеальным временем для полетов на Марс будет период солнечного максимума, когда наше Солнце находится на самом высоком уровне активности.

"Расчеты показывают, что можно защитить космический корабль, летящий на Марс, от энергичных частиц Солнца, потому что во время солнечного максимума наиболее опасные и энергичные частицы из далеких галактик отклоняются повышенной солнечной активностью", — говорят ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Конструкторам космических кораблей нужно будет сосредоточиться на защите астронавтов от солнечного излучения, в то время как негативное воздействие от космического излучения будет меньше во время солнечного максимума.

Время путешествия на Марс может варьироваться, например, миссии NASA Perseverance потребовалось около семи месяцев, чтобы добраться туда, но в середине 2030-х и 2050-х годов наступит время, когда более короткие путешествия от Земли к Марсу будут совпадать с периодами солнечного максимума, говорят ученые.