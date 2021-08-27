Коли Сонце "закипить". Учені назвали найкращий час для польоту людини на Марс

На шляху до Червоної планети астронавтів чекають як мінімум дві небезпеки, пов'язані з космічною радіацією.

Одна з проблем, з якою зіткнуться космічні мандрівники на Марс пов'язана з небезпечним випромінюванням. Під час подорожі на Червону планету воно може викликати пошкодження мозку, шлунково-кишкового тракту та розвиток ракових пухлин. Але уникнути цього можна, кажуть вчені, повідомляє cnet.com.

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У новому дослідженні вчені пропонують вирішення цієї проблеми, і воно зводиться до вибору кращого часу для польоту на Марс.

"Це дослідження показує, що, хоча космічне випромінювання робить подорож досить небезпечною і важкою, така місія все ще можлива", — говорять вчені. У дослідженні говориться, що потрібно просто вибрати правильний час для польоту на Червону планету.

Учені кажуть, що на астронавтів будуть впливати випромінювання енергетичних частинок (SEP) від нашого Сонця і випромінювання галактичних космічних променів (GCR) з-за меж Сонячної системи. Дослідники вважають, що ідеальним часом для польотів на Марс буде період сонячного максимуму, коли наше Сонце знаходиться на найвищому рівні активності.

"Розрахунки показують, що можна захистити космічний корабель, котрий летить на Марс, від енергійних частинок Сонця, тому що під час сонячного максимуму найбільш небезпечні й енергійні частинки з далеких галактик відхиляються підвищеною сонячною активністю", — говорять вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Конструкторам космічних кораблів потрібно буде зосередитися на захисті астронавтів від сонячного випромінювання, в той час як негативний вплив від космічного випромінювання буде меншим під час сонячного максимуму.

Час подорожі на Марс може варіюватися, наприклад, місії NASA Perseverance було потрібно приблизно сім місяців, щоб дістатися туди, але із середини 2030-х і 2050 х років настане час, коли більш короткі подорожі від Землі до Марса будуть збігатися з періодами сонячного максимуму, кажуть вчені.