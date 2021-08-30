Существует 5 способов, которые помогут вашей собаке прожить долгую и счастливую жизнь, - ученые

Многое из того, что полезно делать людям, чтобы быть здоровыми, подойдет и для домашних любимцев.

Большинство собак живут в среднем от 10 до 14 лет, хотя некоторые, могут жить и дольше. Многое из того, что люди могут делать, чтобы быть более здоровыми и жить дольше, также можно применить и для собак, говорит Жаклин Бойд, зоолог из Университет Ноттингем Трент в Англии, сообщает Sciencealert

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Ученая предлагает 5 способов, которые могут помочь вашей собаке прожить более долгую и здоровую жизнь.

Следите за весом

Одним из факторов, который связан с долголетием, является поддержание здорового веса тела. Это означает, что у собак не должно быть избыточного веса и нужно контролировать потребление калорий.

Мало того, что здоровая масса тела будет лучше для вашей собаки в долгосрочной перспективе, она также может помочь ограничить влияние определенных заболеваний, таких как остеоартрит.

Внимательно следите за массой тела вашей собаки и при необходимости изменяйте ее питание по мере того, как ваша собака становится старше, или в зависимости от того, насколько она активна. Также собаке нужно давать правильное количество корма, не больше и не меньше.

Правильное питание может быть разным для каждой собаки, но убедитесь, что вы выбираете безопасную, вкусную и содержащую все питательные вещества, которые необходимы вашей собаке, еду.

Много гуляйте

Физическая активность имеет важное физиологическое и психологическое значение для собак. Она может помочь контролировать массу тела собаки, а также имеет антистареющее действие.

Хотя сама по себе физическая активность не увеличит продолжительность жизни вашей собаки, она сможет защитить и ее и вас от набора лишнего веса. Исследования показывают, что прогулки с собаками приносят радость как собакам, так и людям, говорит Бойд.

Научите их чему-то новому

Старение – это не только физический процесс. Полезно поддерживать разум вашей собаки в активном состоянии. Научив их новым умениям, вы сможете сохранить их мозг и тело молодыми намного дольше. Например, тренируйте обоняние вашей собаки. Обучение собак поиску предметов по запаху будет тренировать их как умственно, так и физически. Также полезной будет гидротерапия, когда ваша собака занимается плаванием.

Поддерживайте связь со своим питомцем

Как и многие животные-компаньоны, собаки развивают явную привязанность к своим хозяевам. Связь человека и собаки обеспечивает в том числе и дружеское общение. Хорошие отношения между вами и вашей собакой также могут помочь вам распознать незначительные изменения в поведении или движениях вашей собаки, которые могут сигнализировать о потенциальных опасностях для здоровья. Также большая привязанность между хозяином и собакой приносит пользу обоим – это снимает стресс и улучшает настроение. Делитесь с собакой позитивными эмоциями и играйте с ней, это укрепить вашу связь, говорит Бойд.

Не забывайте посещать ветеринара

Современная ветеринария добилась существенных успехов в предотвращении появления болезней у собак, а также их лечении. Программы вакцинации и борьбы с паразитами снизили заболеваемость у собак. Регулярные проверки здоровья собаки полезны для выявления любых потенциальных проблем, таких как проблемы с зубами или остеоартрит.

В конце концов, именно сочетание генетики наших собак и окружающей среды, в которой они живут, влияет на их долголетие. Хотя мы не можем изменить их генетику, есть много вещей, которые мы можем сделать для улучшения их здоровья, которые могут помочь им прожить более долгую и здоровую жизнь, говорит Жаклин Бойд.