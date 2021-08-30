Існує 5 способів, які допоможуть вашій собаці прожити довге і щасливе життя, — вчені

Багато що з того, що корисно робити людям, щоб бути здоровими, підійде і для домашніх улюбленців.

Більшість собак живуть в середньому від 10 до 14 років, хоча деякі, можуть жити і довше. Багато що з того, що люди можуть робити, щоб бути здоровішими і жити довше, також можна застосувати і для собак, говорить Жаклін Бойд, зоолог з Університету Ноттінгем Трент в Англії, повідомляє Sciencealert

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Вчена пропонує 5 способів, які можуть допомогти вашій собаці прожити довше і здоровіше життя.

Слідкуйте за вагою

Одним з факторів, який пов'язаний з довголіттям, є підтримка здорової ваги тіла. Це означає, що у собак не повинно бути зайвої ваги і потрібно контролювати споживання калорій.

Мало того, що здорова маса тіла буде краща для вашої собаки у довгостроковій перспективі, вона також може допомогти обмежити вплив певних захворювань, таких як остеоартрит.

Уважно стежте за масою тіла вашої собаки і за необхідності змінюйте її харчування в міру того, як ваша собака стає старшою, або залежно від того, наскільки вона активна. Також собаці потрібно давати правильну кількість корму, не більше і не менше.

Правильне харчування може бути різним для кожної собаки, але переконайтеся, що ви вибираєте безпечну, смачну їжу, що містить всі поживні речовини, які необхідні вашій собаці.

Багато гуляйте

Фізична активність має важливе фізіологічне і психологічне значення для собак. Вона може допомогти контролювати масу тіла собаки, а також має антистаріючу дію.

Хоча сама по собі фізична активність не збільшить тривалість життя вашої собаки, вона зможе захистити і її, і вас від набору зайвої ваги. Дослідження показують, що прогулянки з собаками приносять радість як собакам, так і людям, говорить Бойд.

Навчіть їх чомусь новому

Старіння — це не тільки фізичний процес. Корисно підтримувати розум вашої собаки в активному стані. Навчивши їх новим вмінням, ви зможете зберегти їх мозок і тіло молодими набагато довше. Наприклад, тренуйте нюх вашої собаки. Навчання собак пошуку предметів за запахом тренуватиме їх як розумово, так і фізично. Також корисною буде гідротерапія, коли ваша собака займається плаванням.

Підтримуйте зв'язок зі своїм вихованцем

Як і багато тварин-компаньйонів, собаки розвивають явну прихильність до своїх господарів. Зв'язок людини і собаки забезпечує зокрема і дружнє спілкування. Хороші відносини між вами і вашою собакою також можуть допомогти вам розпізнати незначні зміни у поведінці або рухах вашої собаки, які можуть сигналізувати про потенційні небезпеки для здоров'я. Також велика прихильність між господарем і собакою приносить користь обом — це знімає стрес і покращує настрій. Діліться з собакою позитивними емоціями і грайте з нею, це зміцнити вашу зв'язок, говорить Бойд.

Не забувайте відвідувати ветеринара

Сучасна ветеринарія домоглася істотних успіхів у запобіганні появи хвороб у собак, а також їх лікуванні. Програми вакцинації і боротьби з паразитами знизили захворюваність у собак. Регулярні перевірки здоров'я собаки корисні для виявлення будь-яких потенційних проблем, таких як проблеми з зубами або остеоартрит.

Зрештою, саме поєднання генетики наших собак і навколишнього середовища, в якому вони живуть, впливає на їх довголіття. Хоча ми не можемо змінити їх генетику, є багато речей, які ми можемо зробити для поліпшення їхнього здоров'я, які можуть допомогти їм прожити довше і здоровіше життя, говорить Жаклін Бойд.