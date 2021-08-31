Смертельно опасный свинец. ООН объявила о завершении 20-летней борьбы с этилированным бензином

По словам генсека ООН на заправках мира перестали продавать вредное топливо.

Мир официально попрощался с этилированным бензином в августе 2021 года, когда его перестали продавать на заправках в Алжире. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) возглавила инициативу по приостановке использования этилированного бензина. Ожидается, что этот шаг принесет мировой экономике 2,45 триллиона долларов сэкономленных средств, сообщает news.un.org

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"Прекращение использования этилированного бензина позволит предотвратить более 1 миллиона преждевременных смертей ежегодно в результате болезней сердца, инсультов и рака", — говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Это также защитит детей, чье развитие подвергалось негативному воздействию свинца".

Автомобили работают на этилированном топливе с 1922 года, когда в бензин добавили тетраэтилсвинец для повышения производительности двигателя. Уже в то время ученые знали, что свинец является ядом, тем не менее компании производители бензина сделали свинец основной добавкой к топливу.

По данным UNEP, к 1970-м годам почти весь производимый в мире бензин содержал свинец. Последствия для здоровья людей были катастрофическими, но пострадала и окружающая среда в результате загрязнения воздуха и почвы.

К 1980-м годам в большинстве стран с высоким уровнем доходов использование этилированного бензина было запрещено, но почти все страны с низким и средним уровнем доходов продолжали использовать его до 2002 года.

Тем не менее в UNEP заявляют, что рост использования автомобилей во всем мире и дальше способствует загрязнению воздуха, воды и почвы, а также климатическому кризису. По данным ООН, к 2050 году выбросы парниковых газов от транспорта вырастут почти с четверти до одной трети.

[ + – ] Заправка в Республике Чад, Африка, где до недавнего времени продавали этилированный бензин. Фото: UN News

Хотя многие страны переходят на электромобили, развивающиеся страны по-прежнему зависят от ископаемого топлива. По данным UNEP, миллионы подержанных автомобилей, импортируемых в эти страны из Европы, США и Японии, усугубляют глобальное потепление.

"Мы призываем все страны переходить на более чистые виды топлива. Это может сократить вредные выбросы в атмосферу на более чем 80%", — говорит исполнительный директор UNEP Ингер Андерсон.

Также призывает страны перейти от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам и генсек ООН Антониу Гуттериш. По его словам, нужно реформировать энергетический, продовольственный, транспортный и финансовый секторы, чтобы они работали вместе с природой, а не против нее.

Фото: wikipedia

По данным Международного энергетического агентства, по состоянию на 2020 год в мире было зарегистрировано 10,2 миллиона электромобилей. Из них 17% (почти 1,8 млн) в США, 44% (более 4,5 млн) в Китае и около 31% (почти 3,2 млн) в Европе. Самый быстрый рост продаж электромобилей наблюдался с 2016 по 2020 год в Европе. Например, почти три четверти всех автомобилей, проданных в Норвегии, и более половины проданных в 2020 году в Исландии были электрическими.