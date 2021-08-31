Смертельно опасный свинец. ООН объявила о завершении 20-летней борьбы с этилированным бензином
По словам генсека ООН на заправках мира перестали продавать вредное топливо.
Мир официально попрощался с этилированным бензином в августе 2021 года, когда его перестали продавать на заправках в Алжире. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) возглавила инициативу по приостановке использования этилированного бензина. Ожидается, что этот шаг принесет мировой экономике 2,45 триллиона долларов сэкономленных средств, сообщает news.un.org
"Прекращение использования этилированного бензина позволит предотвратить более 1 миллиона преждевременных смертей ежегодно в результате болезней сердца, инсультов и рака", — говорит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Это также защитит детей, чье развитие подвергалось негативному воздействию свинца".
Автомобили работают на этилированном топливе с 1922 года, когда в бензин добавили тетраэтилсвинец для повышения производительности двигателя. Уже в то время ученые знали, что свинец является ядом, тем не менее компании производители бензина сделали свинец основной добавкой к топливу.
По данным UNEP, к 1970-м годам почти весь производимый в мире бензин содержал свинец. Последствия для здоровья людей были катастрофическими, но пострадала и окружающая среда в результате загрязнения воздуха и почвы.
К 1980-м годам в большинстве стран с высоким уровнем доходов использование этилированного бензина было запрещено, но почти все страны с низким и средним уровнем доходов продолжали использовать его до 2002 года.
Тем не менее в UNEP заявляют, что рост использования автомобилей во всем мире и дальше способствует загрязнению воздуха, воды и почвы, а также климатическому кризису. По данным ООН, к 2050 году выбросы парниковых газов от транспорта вырастут почти с четверти до одной трети.
Хотя многие страны переходят на электромобили, развивающиеся страны по-прежнему зависят от ископаемого топлива. По данным UNEP, миллионы подержанных автомобилей, импортируемых в эти страны из Европы, США и Японии, усугубляют глобальное потепление.
"Мы призываем все страны переходить на более чистые виды топлива. Это может сократить вредные выбросы в атмосферу на более чем 80%", — говорит исполнительный директор UNEP Ингер Андерсон.
Также призывает страны перейти от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам и генсек ООН Антониу Гуттериш. По его словам, нужно реформировать энергетический, продовольственный, транспортный и финансовый секторы, чтобы они работали вместе с природой, а не против нее.
По данным Международного энергетического агентства, по состоянию на 2020 год в мире было зарегистрировано 10,2 миллиона электромобилей. Из них 17% (почти 1,8 млн) в США, 44% (более 4,5 млн) в Китае и около 31% (почти 3,2 млн) в Европе. Самый быстрый рост продаж электромобилей наблюдался с 2016 по 2020 год в Европе. Например, почти три четверти всех автомобилей, проданных в Норвегии, и более половины проданных в 2020 году в Исландии были электрическими.