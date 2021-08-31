Смертельно небезпечний свинець. ООН оголосила про завершення 20-річної боротьби з етилованим бензином

За словами генсека ООН на заправках світу припинили продавати шкідливе паливо.

Світ офіційно попрощався з етилованим бензином у серпні 2021 року, коли його припинили продавати на заправках в Алжирі. Програма ООН із навколишнього середовища (UNEP) очолила ініціативу щодо припинення використання етилованого бензину. Очікується, що цей крок принесе світовій економіці 2,45 трильйонів доларів заощаджених коштів, повідомляє news.un.org.

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"Припинення використання етилованого бензину дозволить запобігти понад 1 мільйона передчасних смертей щорічно внаслідок хвороб серця, інсультів і раку", — говорить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Це також захистить дітей, чий розвиток піддавався негативному впливу свинцю".

Автомобілі працюють на етилованому паливі з 1922 року, коли в бензин додали тетраетилсвинець для підвищення продуктивності двигуна. Уже в той час учені знали, що свинець є отрутою, проте компанії виробники бензину зробили свинець основною добавкою до палива.

За даними UNEP, до 1970-х років майже весь вироблений у світі бензин містив свинець. Наслідки для здоров'я людей були катастрофічними, але постраждало й навколишнє середовище внаслідок забруднення повітря і ґрунту.

До 1980-х років у більшості країн із високим рівнем доходів використання етилованого бензину було заборонене, але майже всі країни з низьким і середнім рівнем доходів продовжували використовувати його до 2002 року.

Проте в UNEP заявляють, що зростання використання автомобілів у всьому світі й надалі сприяє забрудненню повітря, води і ґрунту, а також кліматичній кризі. За даними ООН, до 2050 року викиди парникових газів від транспорту виростуть майже з чверті до однієї третини.

[ + – ] Заправка в Республіці Чад, Африка, де до недавнього часу продавали етилований бензин Фото: UN News

Хоча багато країн переходять на електромобілі, країни, що розвиваються, як і раніше залежать від викопного палива. За даними UNEP, мільйони старих автомобілів, що імпортуються в ці країни з Європи, США та Японії, посилюють глобальне потепління.

"Ми закликаємо всі країни переходити на більш чисті види палива. Це може скоротити шкідливі викиди в атмосферу на більш ніж 80%", — говорить виконавчий директор UNEP Інгер Андерсон.

Також закликає країни перейти від викопних видів палива до поновлюваних джерел і генсек ООН Антоніу Гуттеріш. За його словами, потрібно реформувати енергетичний, продовольчий, транспортний і фінансовий сектори, щоб вони працювали разом із природою, а не проти неї.

Фото: wikipedia

За даними Міжнародного енергетичного агентства, станом на 2020 рік у світі були зареєстровані 10,2 мільйони електромобілів. З них 17% (майже 1,8 млн) у США, 44% (понад 4,5 млн) у Китаї і приблизно 31% (майже 3,2 млн) в Європі. Найшвидше зростання продажів електромобілів спостерігалося з 2016 по 2020 рік в Європі. Наприклад, майже три чверті всіх автомобілів, проданих у Норвегії, і більше половини проданих у 2020 році в Ісландії були електричними.