Смертельно небезпечний свинець. ООН оголосила про завершення 20-річної боротьби з етилованим бензином
За словами генсека ООН на заправках світу припинили продавати шкідливе паливо.
Світ офіційно попрощався з етилованим бензином у серпні 2021 року, коли його припинили продавати на заправках в Алжирі. Програма ООН із навколишнього середовища (UNEP) очолила ініціативу щодо припинення використання етилованого бензину. Очікується, що цей крок принесе світовій економіці 2,45 трильйонів доларів заощаджених коштів, повідомляє news.un.org.
"Припинення використання етилованого бензину дозволить запобігти понад 1 мільйона передчасних смертей щорічно внаслідок хвороб серця, інсультів і раку", — говорить генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Це також захистить дітей, чий розвиток піддавався негативному впливу свинцю".
Автомобілі працюють на етилованому паливі з 1922 року, коли в бензин додали тетраетилсвинець для підвищення продуктивності двигуна. Уже в той час учені знали, що свинець є отрутою, проте компанії виробники бензину зробили свинець основною добавкою до палива.
За даними UNEP, до 1970-х років майже весь вироблений у світі бензин містив свинець. Наслідки для здоров'я людей були катастрофічними, але постраждало й навколишнє середовище внаслідок забруднення повітря і ґрунту.
До 1980-х років у більшості країн із високим рівнем доходів використання етилованого бензину було заборонене, але майже всі країни з низьким і середнім рівнем доходів продовжували використовувати його до 2002 року.
Проте в UNEP заявляють, що зростання використання автомобілів у всьому світі й надалі сприяє забрудненню повітря, води і ґрунту, а також кліматичній кризі. За даними ООН, до 2050 року викиди парникових газів від транспорту виростуть майже з чверті до однієї третини.
Хоча багато країн переходять на електромобілі, країни, що розвиваються, як і раніше залежать від викопного палива. За даними UNEP, мільйони старих автомобілів, що імпортуються в ці країни з Європи, США та Японії, посилюють глобальне потепління.
"Ми закликаємо всі країни переходити на більш чисті види палива. Це може скоротити шкідливі викиди в атмосферу на більш ніж 80%", — говорить виконавчий директор UNEP Інгер Андерсон.
Також закликає країни перейти від викопних видів палива до поновлюваних джерел і генсек ООН Антоніу Гуттеріш. За його словами, потрібно реформувати енергетичний, продовольчий, транспортний і фінансовий сектори, щоб вони працювали разом із природою, а не проти неї.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, станом на 2020 рік у світі були зареєстровані 10,2 мільйони електромобілів. З них 17% (майже 1,8 млн) у США, 44% (понад 4,5 млн) у Китаї і приблизно 31% (майже 3,2 млн) в Європі. Найшвидше зростання продажів електромобілів спостерігалося з 2016 по 2020 рік в Європі. Наприклад, майже три чверті всіх автомобілів, проданих у Норвегії, і більше половини проданих у 2020 році в Ісландії були електричними.