Спасательная операция в лесу. В Чехии группа кабанов вызволила из клетки двух детенышей (фото)

Исследователи говорят, что стали свидетелями редкого акта сострадания среди животных.

В Чехии группа кабанов провела спасательную операцию, вытащив из клетки двух поросят. Об этом сообщает Scientific Reports.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Подвиг стаи кабанов был снят на камеру, а в этом месяце группа ученых из Чешского университета естественных наук опубликовала исследование. Ученые проанализировали необычное поведение для диких кабанов.

На снимках была запечатлена "спасательная" группа из восьми кабанов под предводительством самки. Последней удалось поднять бревна запирающие клетку, чтобы освободить из ловушки двух маленьких кабанов.

"Два кабана оказались заперты в ловушке примерно на два часа", – говорит ведущий автор исследования Микаэла Масилкова

Спасательная группа прибыла на место спустя 2 часа и 6 минут после того, как детеныши угодили в клетку. Вся операция по спасению потомства заняла 29 минут, первое бревно было убрано самкой спустя всего 6 минут.

Фото: Czech University of Life Sciences

Отмечается, что ловушка была установлена в экспериментальных целях на территории национального заповедника Водерадске Бучины. Исследователи хотели узнать больше о перемещении кабанов, чтобы определиться с мерами профилактики африканской чумы свиней.

Два молодых кабана зашли в ловушку, чтобы полакомиться кукурузой. Примерно через 15 минут дверь клетки захлопнула, поймав в ловушку двух поросят.

Позже возле клетки появилась группа из восьми кабанов, которая начала возиться с бревном запирающим ловушку. Самка первой смогла поднять бревно и открыть дверь.

Исследователи пока не знают, чем именно руководствовалась самка, спасая молодых особей.

"Тот факт, что у самки шерсть встала дыбом на половине снимков, говорит о физиологическом возбуждении, которое она испытывала, наблюдая за сородичами в беде. Возможно, это также отразилось и на ее эмоциональном состоянии", – подчеркивают исследователи.

Самка также находилась ближе остальных к клетке и часто смотрела на "узников". Таким образом, самка воспринимала ситуацию как опасную, либо чувствовала эмоциональное состояние пойманных кабанов, и решила облегчить их состояние, отмечают авторы исследования.

По словам экспертов, сочувствие – это одна из самых сложных эмоций, способность принимать и разделять чувству окружающих. Люди испытывают сочувствие как к другим людям, так и к животным. Но могут ли животные испытывать сочувствие, исследования показывают, что могут.

Сочувствие может быть распространено среди социальных видов животных, которые объединяются в группы, чтобы выжить. Доктор Джеймс Харрис из Университета Джона Хопкинса описал явление как "эволюционный механизм для поддержания социальной сплоченности".

Иными словами, животные, которые полагаются на группа ради выживания, должны быть более чувствительны к окружающим.

Идея сочувствия у животных вводит совершенно новый взгляд на наши четвероногих друзей, предполагая, что наши чувства к ним могут быть взаимными.

Также животные могут действительно заботится о представителях своего собственного вида. Эта сложная эмоциональная черта наблюдалась у приматов, а также собак, мышей и слонов.