Рятувальна операція в лісі. У Чехії група кабанів визволила з клітки двох дитинчат (фото)

Дослідники говорять, що стали свідками рідкісного акту співчуття серед тварин.

У Чехії група кабанів провела рятувальну операцію, витягнувши з клітки двох поросят. Про це повідомляє Scientific Reports.

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Подвиг зграї кабанів був знятий на камеру, а цього місяця група вчених із Чеського університету природничих наук опублікувала дослідження. Вчені проаналізували незвичайну поведінку для диких кабанів.

На знімках була відображена "рятувальна" група з восьми кабанів під проводом самки. Останній вдалося підняти колоди, які замикали клітку, щоб звільнити з пастки двох маленьких кабанів.

"Два кабани виявилися замкнені в пастці приблизно на дві години", — говорить провідна авторка дослідження Мікаела Масілкова

Рятувальна група прибула на місце через 2 години і 6 хвилин після того, як дитинчата потрапили в клітку. Вся операція з порятунку потомства зайняла 29 хвилин, першу колоду було прибрано самкою лише через 6 хвилин.

Фото: кабаны

Відзначається, що пастка була встановлена в експериментальних цілях на території національного заповідника Водерадске Бучини. Дослідники хотіли дізнатися більше про переміщення кабанів, щоб визначитися з заходами профілактики африканської чуми свиней.

Двоє молодих кабанів зайшли в пастку, щоб поласувати кукурудзою. Приблизно через 15 хвилин двері клітки зачинилися, піймавши в пастку двох поросят.

Пізніше біля клітки з'явилася група з восьми кабанів, яка почала возитися з колодою, яка замикала пастку. Самка першою змогла підняти колоду і відкрити двері.

Дослідники поки не знають, чим саме керувалася самка, рятуючи молодих особин.

"Той факт, що у самки шерсть встала дибки на половині знімків, говорить про фізіологічне порушення, яке вона відчувала, спостерігаючи за родичами в біді. Можливо, це також відбилося і на її емоційному стані", — підкреслюють дослідники.

Самка також перебувала ближче за інших до клітки і часто дивилася на "в'язнів". Таким чином, самка сприймала ситуацію як небезпечну або відчувала емоційний стан спійманих кабанів і вирішила полегшити їхній стан, відзначають автори дослідження.

За словами експертів, співчуття — це одна з найскладніших емоцій, здатність приймати і розділяти почуття оточуючих. Люди відчувають співчуття як до інших людей, так і до тварин. Але чи можуть тварини відчувати співчуття? Дослідження показують, що можуть.

Співчуття може бути поширене серед соціальних видів тварин, які об'єднуються в групи, щоб вижити. Доктор Джеймс Гарріс з Університету Джона Гопкінса описав явище як "еволюційний механізм для підтримки соціальної згуртованості".

Іншими словами, тварини, які покладаються на групу заради виживання, повинні бути чутливішими до оточення.

Ідея співчуття у тварин вводить абсолютно новий погляд на наших чотирилапих друзів, припускаючи, що наші почуття до них можуть бути взаємними.

Також тварини можуть дійсно піклуватися про представників свого виду. Ця складна емоційна риса спостерігалася у приматів, а також собак, мишей і слонів.