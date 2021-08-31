Ученые рассказали, как на самом деле работают человеческие эмоции

Долгое время эксперты считали, что эмоции вызываются с помощью отдельных специальных "цепей" мозга, но на самом деле каждая эмоция — событие, затрагивающее весь мозг.

Эмоции — лучшее реагирование мозга на телесные ощущения человека. Он строит свои догадки в мгновение ока, настолько быстро, что эмоции ощущаются как неконтролируемые реакции, которые происходят с человеком, в то время как на самом деле эмоции создает он сам, пишет Science Focus.

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Долгое время ученые были уверены, что эмоции вызываются с помощью отдельных специальных "цепей" мозга — одна цепь для счастья, другая для страха, третья для гнева и так далее. Они автоматически вызывают определенную модель выражения лица, состояния тела и физических действий.

Например, если вы увидите змею, в вашем мозгу активируется предполагаемая "цепь" страха, заставив ваши глаза расшириться, сердце забиться, а тело приготовиться к бегству.

Тем не менее, большинство научных данных не подтверждают эту точку зрения. На самом деле каждая эмоция — это событие, затрагивающее весь мозг. Он использует прошлый опыт человека, чтобы объединить такую информацию из его тела как, учащенное сердцебиение, с информацией из мира, например, когда вы ждете результатов анализов в кабинете врача, для создания конкретной эмоции, в данном случае тревоги.

В другой ситуации, например, наблюдая за тем, как ваш возлюбленный входит в комнату, ваш мозг может сконструировать пример возбуждения или вожделения на основе того же учащенного сердцебиения. Или, если вы занимаетесь спортом, ваш мозг может преобразовать учащенное сердцебиение в усталость.

Смысл, который создает мозг, помогает ему планировать дальнейшие действия вашего тела, чтобы вы были живи и здоровы. Но даже несмотря на эти многочисленные доказательства, в науке об эмоциях царит полная путаница.

Сотни исследований показывают, что люди во всем мире выражают эмоции одними и теми же движениями лица, хотя в большинстве этих исследований используется слабый экспериментальный метод, который не удается воспроизвести, если его немного изменить.

Компании утверждают, что у них есть алгоритмы машинного обучения для определения эмоций по улыбкам и хмурым лицам, но они обнаруживают движения мышц, а не эмоциональное значение этих движений.

Предыдущие исследования показывают, что люди, живущие в крупных городских культурах, во время гнева хмурятся менее 30 % времени, а в остальных 70 % они используют другую мимику.

Кроме того, люди хмурятся по разным причинам, не только во время гнева. Доказательства универсального выражения эмоций еще слабее — в небольших, отдаленных обществах. Поэтому хмурый взгляд — это не универсальное выражение гнева, а лишь одно из многих его проявлений.

Эта путаница просачивается в масс-медиа, поэтому вы видите сообщения о том, что у мышей есть мимика (хотя, это не так), что область мозга под названием миндалевидное тело является местом страха (это тоже неправда) и что системы искусственного интеллекта могут читать ваши эмоции (еще одна ложь).